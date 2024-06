A- A+

Sport Sport: após fim de sequência negativa, Soso diz lidar "naturalmente" com críticas Treinador do Sport também exaltou atuação do setor defensivo na vitória contra o Paysandu

Em meio à sequência negativa do Sport na temporada, o técnico Mariano Soso afirmou aceitar as críticas que vinha recebendo dos rubro-negros nas últimas semanas. Em coletiva depois da vitória sobre o Paysandu, o argentino deixou claro “conviver naturalmente” com as reclamações, mas mantém o otimismo com o objetivo de levar o Leão de volta à Série A do futebol brasileiro.

“O futebol brasieliro tem uma avaliação sempre sobre a produção de resultados. Esse time sofreu três derrotas seguidas na Série B e perdeu a possibilidade de colocar a equipe numa final, mas eu acho que nossa torcida acredita no trabalho, no esforço dos jogadores. É uma torcida critica, tenho que conviver naturalmente com isso”, iniciou.

“Eu encontro expressões de apoio, mas a corrida é de resistência, não de velocidade. Eu acho que vai dar certo (o acesso), eles também sentem isso, a equipe demonstra isso. Apesar do horário da partida, o torcedor acompanhou, incentivou. Estamos colocando nosso corpo por um sonho da torcida, de todos que fazem o Sport”, seguiu.

Após três derrotas seguidas na Série B e sete gols sofridos em dois jogos, somando Segundona e Copa do Nordeste, estabilizar o setor defensivo era uma das prioridades de Soso contra o Paysandu. Algo que foi celebrado pelo treinador, principalmente pelas poucas chances concedidas ao adversário.

“Tivemos uma semana longa de trabalho, uma evolução, crescimento no jogar sem bola. Jogamos com um bloco médio baixo, mas tivemos o controle. Valorizo o comportamento defensivo e a condução interna de sem bolar não se desesperar. Conseguimos uma vitória significativa em meio às nossas pretensões”, pontuou o técnico.

Sport na Série B

O Sport volta a campo na Série B no próximo domingo (16). Na oportunidade, o Rubro-negro recebe o Mirassol, às 18h30, na Arena de Pernambuco, pela 10ª rodada. O time da Ilha do Retiro é o 5º colocado, com 15 pontos, mas com um jogo a menos na competição.

FABRICIO DOMÍNGUEZ ABRE O PLACAR NA ARENA! pic.twitter.com/ZDGReeduiX — Sport Club do Recife (@sportrecife) June 11, 2024

Veja também

Futebol Brasil fica no empate com Estados Unidos em último teste antes da Copa América