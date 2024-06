Sport acerta ida de Pedro Lima para o Chelsea

A- A+

Pedro Lima está de saída do Sport. Nesta quarta-feira (12), o clube rubro-negro acertou a venda da joia de 17 anos para o Chelsea, da Inglaterra. O time de Londres pagará 7,5 milhões de euros (R$ 43,82 milhões na cotação atual) aos pernambucanos, em negociação que pode render mais 3 milhões de euros (R$ 17,53 milhões) de bônus. Esta é a maior venda do futebol nordestino.

No primeiro momento, Pedro Lima terá como destino o Strasbourg, da França. A equipe pertence ao grupo BlueCo, mesmo que está à frente do Chelsea. A informação foi divulgada pelo repórter Jorge Nicola e confirmada pela Folha de Pernambuco.

Procurado pela reportagem, o diretor de futebol rubro-negro, Guilherme Falcão, não confirmou o desfecho da negociação. Ele evitou dar detalhes sobre a operação e informou que o "Sport está conduzindo o tema com cautela e reserva". Além disso, o membro do comitê gestor pontuou que "nada do que tem saído na imprensa tem o aval do clube".

O contrato de Pedro Lima com o Chelsea será de quatro anos, com a viabilidade de ser renovado por mais uma temporada. Com acordo verbal entre os clubes, a transferência do lateral-direito será concluída quando o jogador completar 18 anos, no início de julho.

Ida para o Strasbourg

Apesar do staff de Pedro Lima não concordar com a possibilidade do jovem atuar no futebol francês em um primeiro momento, a ida se faz necessária porque o atleta não tem o 'work permit' para atuar na Inglaterra.

De acordo com o sistema de pontos da Federação Inglesa, são necessários 15 pontos para que um jogador estrangeiro atue na Premier League. A pontuação leva em conta atuações por seleções, ligas, copas e campeonatos internacionais.

