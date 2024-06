A- A+

Sport Caíque França espera Sport "protagonista" contra Mirassol, pela Série B Depois de vencer Paysandu, Sport busca segunda vitória seguida na competição para entrar no G-4

O Sport segue se preparando para mais uma partida da Série B do Campeonato Brasileiro. Após reencontrar o caminho das vitórias, ao vencer o Paysandu, na segunda-feira (10), o Leão vem tendo o resto da semana livre para trabalhar visando o compromisso com o Mirassol, marcado para este domingo (16), às 18h30, na Arena de Pernambuco.

O hiato entre um jogo e outro tem sido celebrado pelo elenco, que sofreu com uma intensa carga de jogos até o mês passado. Época em que o clube ainda disputava Copa do Brasil e Copa do Nordeste.

"É bom ter essa certa distância de um jogo para o outro. Dá para a gente se recuperar fisicamente, mentalmente, dá para trabalhar em cima do próximo adversário, estudar ele. Eu vejo isso de forma positiva para que possamos chegar preparados para o jogo de domingo", comentou o goleiro Caíque França.

Sport de olho na tabela

Depois de vencer o Paysandu com uma atuação longe da que já foi apresentada ao longo da temporada, o torcedor rubro-negro espera uma atuação convincente perante o Mirassol. Afinal, o clube paulista está na frente do Sport na tabela e é um concorrente direto na briga pelo acesso.

Enquanto o Rubro-negro é o sexto lugar, com 15 pontos, a equipe dirigida pelo técnico Mozart é a terceira colocada, com dois pontos a mais. Ou seja, em caso de triunfo, o Sport ultrapassa o Mirassol na tabela de classificação e tem possibilidade de fechar a 10ª rodada no G4.

Projetando a partida, Caíque França acredita que a equipe precisa se impor dentro de casa para ficar mais perto do resultado positivo.

"A gente sabe que o Mirassol é um adversário direto, é um time equilibrado. É um time que briga dentro da competição pelos mesmos objetivos. Temos que assumir um papel de protagonista, vamos jogar em casa, temos que tentar nos impor e colocar em prática nosso modelo de jogo, independente do adversário", enfatizou.

FABRICIO DOMÍNGUEZ ABRE O PLACAR NA ARENA! pic.twitter.com/ZDGReeduiX — Sport Club do Recife (@sportrecife) June 11, 2024

Veja também

Eurocopa Candidata ao título, Espanha estreia com vitória diante da Croácia na Eurocopa