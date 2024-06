A- A+

Sport Recheado de desfalques, Mariano Soso exalta coletivo do Sport em vitória sobre Mirassol Sport teve quatro novas baixas para o encontro com o Mirassol, pela Série B, na Arena de Pernambuco

O técnico do Sport, Mariano Soso, evitou lamentar os desfalques para justificar a atuação do time contra o Mirassol, na noite deste domingo (16), na Arena de Pernambuco. Na vitória por 1x0, o Leão não teve uma de suas melhores atuações, mas conseguiu superar um adversário direto na luta pelo acesso. Fato que fez o treinador ressaltar o coletivo da equipe.

"É um momento desafiante para as tomadas de decisão do treinador. Hoje foi uma prova disso. Foram muitos jogadores ausentes. A equipe deu uma amostra novamente que as respostas sao coletivas", enfatizou Soso.

Além de Felipinho e Barletta, que já eram ausências certas por lesão, além de Felipe suspenso, o Sport não teve Pedro Lima - em negociação com o Chelsea -, Rafael Thyere, Fabinho e Romarinho, machucados, contra o Mirassol.

Em meio às baixas, o Sport teve uma fraca atuação no primeiro tempo. No segundo tempo, no entanto, o time melhorou de desempenho e chegou ao gol da vitória com Roberto Rosales.

"Na primeira metade, acho que a equipe não alcançou um jogo mais profundo, pelas beiradas. Tentei fazer uma troca colocando dois "camisas 9". A equipe sustentou em intensidade, tentou um jogo mais direto. Sou um treinador que vou errar e acertar, é uma tarefa muito atrativa", pontuou.

Com o resultado positivo sobre o Mirassol, o Sport chegou à terceira posição da Série B, com 18 pontos, e ainda um jogo a menos na competição. Na quinta-feira (20), o Rubro-negro vai a Fortaleza, onde encara o Ceará, às 21h30, pela 11ª rodada.

PEEEEEEGAAAA!! Assim foi o gol de Roberto Rosales na Arena de Pernambuco! pic.twitter.com/5w9rth0cq0 — Sport Club do Recife (@sportrecife) June 16, 2024

Veja também

Série B Sport vence Mirassol e retorna ao G4 da Série B do Brasileiro; veja o gol