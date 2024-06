A- A+

Série B Sport vence Mirassol e retorna ao G4 da Série B do Brasileiro; veja o gol Com o resultado, Sport subiu para a terceira posição, com 18 pontos

Assim como contra o Paysandu, a atuação esteve longe de ser das melhores. No entanto, em um campeonato de pontos corridos, na condição de mandante, os três pontos são inegociáveis. Desta forma, em confronto direto na busca pelo acesso, o Sport venceu o Mirassol, por 1x0, na noite deste domingo (16), na Arena de Pernambuco, em confronto válido pela 10ª rodada da Série B. Ainda com um jogo a menos, o Leão voltou ao G4 da competição, agora com 18 pontos, na terceira posição. O time paulista, por sua vez, caiu para a sexta colocação, com um ponto a menos.

PEEEEEEGAAAA!! Assim foi o gol de Roberto Rosales na Arena de Pernambuco! pic.twitter.com/5w9rth0cq0 — Sport Club do Recife (@sportrecife) June 16, 2024

Ausências

Além de Felipinho e Chrystian Barletta, que já eram ausências certas para a partida, a lista de desfalques do Sport aumentou para encarar o Mirassol. Foram quatro novas baixas, sendo três delas por lesões.

De acordo com o clube, o zagueiro Rafael Thyere virou baixa por ter sofrido uma lesão no calcâneo direito. O volante Fabinho, por sua vez, foi cortado da lista de relacionados por apresentar um quadro de virose. Já o atacante Romarinho teve uma entorse no tornozelo confirmada pelo clube. Diante do Paysandu, o atacante deixou o gramado com dores e era dúvida para este domingo.

Fora o trio, outro jogador que não participou do confronto foi o lateral-direito Pedro Lima. Segundo a assessoria de comunicação, o prata da casa não atuou "por possuir negociações em andamento com outra equipe". A joia de 17 anos está perto de ser contratada pelo Chelsea, da Inglaterra.

O jogo

Com tantos desfalques, o Sport teve uma atuação abaixo da crítica diante de 14.183 torcedores que compareceram à Arena de Pernambuco. Em um castigado gramado, pernambucanos e paulistas fizeram um primeiro tempo equilibrado, mas de poucas oportunidades em São Lourenço da Mata. Aliás, a melhor chance dos 48 minutos iniciais foi do clube dirigido pelo técnico Mozart.

Ainda aos três minutos, a zaga rubro-negra dormiu no ponto, e Quirino se antecipou a Luciano Castán. Na finalização, o atacante parou em boa defesa de Caíque França e viu a bola bater no travessão antes de ir para fora. No lance seguinte, o camisa 9 parou, mais uma vez, no goleiro leonino.

Como resposta, Tití Ortiz e Zé Roberto tentaram, mas ambos mandaram a bola pelo lado direito da meta de Vanderlei. Fabricio Domínguez, de fora da área, parou em defesa em dois tempos do arqueiro.

Sport mais incisivo

Se por baixo o estado do gramado da Arena impedia o time de trocar passes rápidos, o técnico Mariano Soso sacou Pedro Vilhena e acionou Gustavo Coutinho na partida, no intuito de reforçar o setor ofensivo nas jogadas aéreas. Foi pelo ar, inclusive, que o Leão passou a assustar o adversário. Logo aos dois minutos, Lucas Lima mandou para a área e Luciano Castán obrigou Vanderlei a fazer boa intervenção.

Foi em nova tentativa pelos lados que o Sport chegou ao gol da vitória. No intuito de achar alguém na área, Fabricio Domínguez cruzou da direita. Bem posicionado, Danielzinho afastou o perigo, mas entregou a bola na direção de Rosales. De primeira, o lateral rubro-negro bateu firme, de primeira, para estufar as redes do Mirassol.

Ficha do jogo

Sport 1

Caíque França; Roberto Rosales (Chico), Alisson Cassiano, Luciano Castán e Dalbert (Riquelme); Fábio Matheus, Fabricio Domínguez, Pedro Vilhena (Gustavo Coutinho) e Lucas Lima (Luciano); Tití Ortiz e Zé Roberto (Alan Ruiz). Técnico: Mariano Soso.

Mirassol 0

Vanderlei; Lucas Ramon (Alex Silva), João Victor, Luiz Otávio e Warley (Vinícius Peixoto); Neto Moura (Lucas Gazal), Danielzinho, Gabriel e Chico Kim (Miguel); Isaque (PH) e Quirino. Técnico: Mozart.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Lucas Costa Modesto e Lucas Torquato Guerra (ambos do DF)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Gols: Roberto Rosales, aos 21' do 2T (SPT)

Cartões amarelos: Roberto Rosales, Fabricio Domínguez, Zé Roberto (SPT); Neto Moura (MIR)

Público: 14.183 torcedores

Renda: R$ 216.155,00

