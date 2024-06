A- A+

Sport Por acordo na chegada do técnico, Sport reajusta contrato de Mariano Soso Vínculo do treinador com o Sport, porém, segue até o fim desta temporada

O técnico Mariano Soso está de contrato novo com o Sport. Não em questão de tempo, pois o vínculo segue até o fim de 2024. Contudo, o argentino viu seus vencimentos receberem uma valorização por parte do clube, em acordo que já estava previsto desde que desembarcou na Ilha do Retiro, no fim do ano passado.

A informação, dada inicialmente pelo ge, foi confirmada pela reportagem com o diretor de futebol Guilherme Falcão. Segundo o membro do comitê gestor, a atualização no contrato de Soso não se deu por feitos obtidos pelo técnico até aqui na temporada. “Não há gatilho, nem nada que tenha sido por título ou performance”, pontuou o dirigente.

Ainda de acordo com Guilherme Falcão, na chegada de Mariano Soso, o Sport chegou a um consenso, com o treinador e sua comissão técnica, para pagar um salário mais enxuto na primeira parte da temporada, período em que o clube lida com um fluxo de caixa mais apertado.

“A gente negociou com ele uma remuneração mais apertada para este início de ano, porque é um período onde temos um fluxo de caixa mais desafiador".

"Fizemos isso com o compromisso de que faríamos uma melhoria para o segundo semestre. Negociamos um salário menor e, no final do mês passado, sentamos para fazer repactuação visando o segundo semestre. Estamos cumprindo um compromisso que tínhamos com ele, de quando fizemos a contratação”, explicou.

Apesar da derrota para o Novorizontino, na última segunda-feira, Soso segue com prestígio com a diretoria do Sport. Desde que chegou ao clube, o argentino soma 37 jogos. São 21 vitórias, sete empates e nove derrotas. Um aproveitamento de 63% dos pontos disputados.

No período, o comandante de 43 anos conquistou o título pernambucano deste temporada, foi semifinalista da Copa do Nordeste, e levou o Rubro-negro à terceira fase da Copa do Brasil. Na Série B, está com o time na 5ª colocação, com 19 pontos.

