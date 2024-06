Soso lamenta "imperfeições" no jogo e diz que é responsável por derrota

A- A+

O técnico Mariano Soso chamou para si a responsabilidade pela derrota do Sport por 2x1 para o Novorizontino, na Arena de Pernambuco, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador lamentou que o plano de jogo proposto para o confronto teve “imperfeições” que fizeram o Leão desperdiçar a chance de se manter no G4.





“O plano de jogo evidenciou imperfeições e sou responsável disso. Como responsável, não alcancei (o posicionamento correto). Não posso falar que deu certo, mas tivemos um jogo condicionado à primeira ação de jogo. Tivemos tempo para desenvolver melhor o nosso plano, mas não conseguimos", afirmou.



O Sport entrou em campo com diversos desfalques. Principalmente no setor defensivo, que não contou com Rafael Thyere (lesionado) e Luciano Castán (suspenso). Os laterais Felipinho e Dalbert, o volante Fabinho e o atacante Romarinho também não jogaram por problemas físicos. Mesmo ciente de que as ausências prejudicaram o Leão, o treinador evitou utilizar o argumento para justificar a derrota.



“Não acredito que muitas mudanças, muitos desfalques justifiquem uma derrota, mas condiciona? Sim. Não pela qualidade dos jogadores, mas quando tem que mudar muito e se tem pouco tempo para que a equipe desenvolva uma ideia é complexo. Mas isso não justifica nunca uma derrota", frisou.



O Sport é o quinto colocado da Série B, com 19 pontos. O Leão volta a campo no sábado (29), contra o Botafogo-SP, em Santa Cruz.

Veja também

Futebol Náutico fica no empate com a Aparecidense pela Série C 2024