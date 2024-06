A- A+

Série B Com direito a gol contra, Sport perde para o Novorizontino, na Arena de Pernambuco Resultado fez Sport estacionar na 5ª posição, com 19 pontos, na Série B

Os mais de 12 mil torcedores do Sport que deixaram de aproveitar a noite de São João para se deslocar à Arena de Pernambuco, na noite desta segunda-feira (24), certamente voltarão para casa frustrados. Com direito a gol contra e ‘lei do ex’, o Leão perdeu para o Novorizontino, por 2x1, pela 12ª rodada da Série B.

O resultado impediu o Rubro-negro de dormir na liderança e o manteve na 5ª colocação, com 19 pontos. Com um ponto a menos, o Tigre ocupa a 9ª posição.

Você já viu um time marcar um gol sem sequer tocar na bola desde o começo da partida? Pois bem, Alisson Cassiano fez este favor ao Novorizontino, ainda nos primeiros instantes do duelo.

Após receber bola recuada do meio de campo, o defensor foi voltar o jogo para Caíque França, mas não reparou que o goleiro estava fora da meta, e acabou mandando contra o próprio patrimônio, com 20 segundos.

pic.twitter.com/NISUPW8xGh — Diário de Torcedor (@DiarioGols) June 24, 2024

O tento jogou um balde de água fria no time rubro-negro, que teve uma apresentação abaixo da crítica durante os 45 minutos iniciais, repleta de desorganização e nervosismo. O goleiro Jordi sequer precisou trabalhar antes da ida para o intervalo.

Se aproveitando dos erros do Sport, o Novorizontino apostava nos contra-ataques. Foi assim, inclusive, que aos 35 minutos, Paulo Vítor foi derrubado por Fabricio Domínguez na área e o árbitro assinalou pênalti. Com passagem pela Ilha do Retiro no ano passado, Fabrício Daniel foi para a cobrança e deslocou Caíque França para ampliar o placar.

Logo após o segundo gol dos paulistas, Mariano Soso promoveu as entradas de Vini Faria e Tití Ortiz, nas vagas de Roberto Rosales e Pedro Vilhena, respectivamente, com o intuito de diminuir a vantagem adversária ainda no primeiro tempo. Porém, ao apito do árbitro, o elenco rubro-negro desceu para o vestiário sob as vaias da torcida.

Pressão deixou Sport no quase

Tendo que correr atrás do prejuízo, o Sport foi só ataque no segundo tempo, em meio à boa retranca paulista. Ainda aos três minutos, Coutinho recebeu na área, mas viu Jordi abafar qualquer tipo de finalização no lance.

Ainda antes dos dez, o goleiro do Tigre do Vale voltou a aparecer em duas oportunidades: primeiro, em chute de Felipe, que ainda contou com desvio no meio do caminho. Logo depois, em batida de Chico de dentro da pequena área.

Em rara escapada, o Novorizontino respondeu com Fabricio Daniel. O atacante tentou de longe e Caíque França fez a defesa. A partir do lance, o time dirigido por Eduardo Baptista passou a apostar nas ceras para deixar o jogo morno. No entanto, em uma tentativa de retardar a partida em cobrança de lateral, o zagueiro Luisão acabou expulso aos 28 minutos.

Com um homem a mais, o Sport foi para o tudo ou nada e diminuiu quatro minutos mais tarde. Em jogada trabalhada pela esquerda, Zé Roberto cruzou, a defesa do Tigre afastou, mas Fabricio Domínguez ficou com a sobra para mandar para as redes.

pic.twitter.com/mUkKcTsTv4 — Sport Club do Recife (@sportrecife) June 24, 2024

No lance seguinte, quase Tití Ortiz deixou tudo igual em chute de fora da área. No fim, em contragolpe concedido aos visitantes, o Leão viu Chico receber o segundo amarelo e ser expulso, ao derrubar Rodolfo.

Ficha do jogo

Sport 1

Caíque França; Roberto Rosales (Vini Faria), Alisson Cassiano (Dieguinho), Chico e Fabricio Domínguez; Felipe, Pedro Vilhena (Tití Ortiz) e Lucas Lima; Chrystian Barletta, Zé Roberto e Gustavo Coutinho (Riquelme). Técnico: Mariano Soso.

Novorizontino 2

Jordi; Rodrigo Soares (Dantas), Rafael Donato, Patrick, Renato e Reverson; Geovane, Marlon e Eduardo (Rodolfo); Paulo Vítor e Fabrício Daniel (Neto Pessoa). Técnico: Eduardo Baptista.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Árbitro: Angleison Marcos Vieira Monteiro (RO)

Assistentes: Anne Kesy Gomes de Sá (FIFA/AM) e Adenilson de Souza Barros (RO)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (FIFA/SC)

Gols: Fabricio Domínguez, aos 32' do 2T (SPT); Alisson Cassiano (contra), ao 0', e Fabrício Daniel, aos 37' do 1T (NOV)

Cartões amarelos: Chico, Lucas Lima (SPT); Luisão, Eduardo, Dantas, Patrick (NOV)

Cartão vermelho: Chico (SPT); Luisão (NOV)

Público: 12.438

Renda: R$ 170.945,00

