Sport terá sequência fora de casa, em meio à seca como visitante

A- A+

O revés para o Novorizontino e os resultados de Vila Nova e Santos fizeram o Sport deixar o G-4, ao término da 12ª rodada da Série B. Agora, prestes a encarar uma sequência de dois jogos longe do Recife, a equipe pernambucana terá que quebrar o período de quase dois meses sem triunfar como visitante.

O time dirigido por Mariano Soso enfrenta Botafogo-SP e Guarani, em confrontos a ser disputados no Interior de São Paulo.

Fabricio Domínguez diminui na Arena de Pernambuco. VAMOS, VAMOS, SPORT! pic.twitter.com/mUkKcTsTv4 — Sport Club do Recife (@sportrecife) June 24, 2024

Depois de iniciar a Série B com vitória sobre o Amazonas, em Manaus, em abril, e derrotar o Coritiba, no Couto Pereira, no início de maio, o Sport amarga uma sequência de três jogos sem triunfar como visitante na Segundona.

No recorte, perdeu para Ituano e Goiás, respectivamente, além de ter ficado no empate com o Ceará. O ponto em comum é que em nenhum dos três compromissos o Leão balançou as redes adversárias.

Um fato que pode contribuir para o mau desempenho longe da Arena de Pernambuco é a queda de desempenho dos homens de frente. A última vez que um atacante do Sport marcou na Série B foi em 11 de maio.

Na ocasião, o Rubro-negro goleou o Brusque por 4x1, na Arena de Pernambuco. Coincidentemente, o duelo antecedeu o primeiro tropeço fora de casa, diante do Ituano.

Nos jogos contra Avaí, Paysandu, Mirassol e Novorizontino, todos como mandante, os responsáveis por anotar os gols do Sport foram Alan Ruiz - que já deixou o clube -, Roberto Rosales e Fabricio Domínguez (duas vezes).

Adversários em momentos distintos

Primeiro oponente do Sport nesta sequência fora de casa, no próximo sábado (29), às 17h, no Estádio Santa Cruz, o Botafogo-SP vem crescendo dentro da Segundona.

São quatro vitórias seguidas para o time comandado pelo técnico Paulo Gomes, que já ocupa a 12ª posição, com 16 pontos, depois de chegar a amargar a vice-lanterna.

Já em duelo marcado para o dia 07 de julho, no Brinco de Ouro, o Sport encontrará uma equipe em momento oposto. Com apenas cinco pontos conquistados, o Guarani é o lanterna na Série B.

A única vitória do Bugre no certame aconteceu em 11 de maio: 1x0 sobre o Botafogo-SP, em Campinas. Antes de encarar o Leão, a equipe paulista tem clássico contra a Ponte Preta, neste domingo (30).

Veja também

Santa Cruz Com Santa Cruz invicto no Estadual sub-20, volante sonha com vaga no time principal