SÉRIE B Sport defende invencibilidade de 23 anos contra o Botafogo-SP Última derrota do Leão para o clube paulista aconteceu no Brasileirão de 2001

Pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport visita o Botafogo-SP neste sábado (29), às 17h, no estádio Santa Cruz, na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo.

Após ser derrotado pelo Novorizontino por 2x1 na última segunda-feira (24) e terminar a rodada fora do G-4, o Leão terá um tabu ao seu favor para enfrentar a Pantera e tentar retornar à zona de classificação: o clube pernambucano não perde para o Botafogo-SP há 23 anos.

As duas equipes já se encontraram 11 vezes ao todo. No histórico geral de confrontos, o Sport também tem vantagem: são cinco vitórias para o Leão, três triunfos para a Pantera e três empates entre os clubes.

A última derrota do Sport para o Botafogo-SP aconteceu em novembro de 2001, pelo Brasileirão. Na ocasião, o adversário derrotou o Leão por 2x1, na Ilha do Retiro.

De lá para cá, as equipes se enfrentaram outras sete vezes, com cinco vitórias do Sport e dois empates. Na Série B da temporada passada, o Leão venceu o primeiro jogo por 3x0, com dois gols de Vágner Love e um contra de Gleyson.

No jogo do returno, as equipes ficaram no empate por 1x1. Na partida, o Botafogo-SP abriu o placar aos 16 minutos com Thassio. Nove minutos depois, Jorginho marcou pelo Sport para deixar tudo igual.

Confira os últimos cinco confrontos entre as equipes:

03/09/2023 - Botafogo-SP 1 x 1 Sport (Série B)

20/05/2023 - Sport 3 x 0 Botafogo-SP (Série B)

13/11/2019 - Botafogo-SP 0 x 2 Sport (Série B)

17/08/2019 - Sport 3 x 0 Botafogo-SP (Série B)

08/09/2002 - Sport 3 x 0 Botafogo-SP (Série B)

Sport na tabela

Com 19 pontos em 11 jogos, o Sport ocupa a sexta colocação na tabela e está a um ponto do Vila Nova, que fecha a zona de classificação com 20. Vale salientar que o clube pernambucano tem um jogo a menos devido ao adiamento do duelo contra o CRB, por choque de datas com as semifinais da Copa do Nordeste.

Caso vença a Pantera fora de casa, o Sport irá somar 22 pontos, podendo assumir a liderança da Série B temporariamente.

