Organizada do Sport protesta em frente ao CT, após revés para Novorizontino

A- A+

Membros de uma torcida uniformizada do Sport foram à porta do CT José de Andrade Médicis, em Paulista, para cobrar os jogadores do clube. O ato é realizado após a derrota do Rubro-negro para o Novorizontino, por 2x1, na última segunda-feira (24), na Arena de Pernambuco. O tropeço fez o Leão deixar o G-4 da Série B.

De forma pacífica, os torcedores gritavam para o time "jogar com raça" na sequência da Segundona.

Nesse momento a torcida organizada está de frente ao CT do Sport Recife!

Os gritos são: “Vamos jogar com raça, sair dessa desgraça e voltar pra série A” pic.twitter.com/SMTQv9QedR — Felipe Luna (@felipelunasi) June 26, 2024

Com 19 pontos, o Sport é o atual 6º colocado - e um jogo a menos. Na próxima rodada, o time comandado por Mariano Soso visita o Botafogo-SP, às 17h, em Ribeirão Preto, pela 13ª rodada.

Veja também

Santa Cruz Com Santa Cruz invicto no Estadual sub-20, volante sonha com vaga no time principal