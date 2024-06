A- A+

Sport CBF detalha mais quatro jogos do Sport na Série B; confira datas e onde assistir Entidade que comanda o futebol nacional divulgou os compromissos do Sport das rodadas 16 à 19

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou, nesta quinta-feira (27), mais quatro jogos do Sport pela Série B do Campeonato Brasileiro. As partidas são válidas da 16ª à 19ª rodada.

Dos duelos, dois são contra equipes adversários diretos na briga pelo acesso: Operário-PR e Santos. Os embates estão marcados para os dias 19 de julho, na Arena de Pernambuco, às 21h, e 02 de agosto, na Vila Belmiro, às 21h30, respectivamente.

Já os outros dois compromissos, são perante Chapecoense e Ponte Preta. No dia 23 de julho, o Leão visita a Chape, às 19h, na Arena Condá. Quatro dias depois, recebe a equipe de Campinas, às 18h, em São Lourenço da Mata.

Confira os jogos do Sport da 16ª à 19ª rodada e onde assistir:

16ª rodada

Sexta-feira (19/07)

21h - Sport x Operário-PR

TV Brasil, Goat (YouTube) e Premiere

17ª rodada

Terça-feira (23/07)

19h - Chapecoense x Sport

SporTV e Premiere

18ª rodada

Sábado (27/07)

18h - Sport x Ponte Preta

SporTV e Premiere

19ª rodada

Sexta-feira (02/08)

21h30 - Santos x Sport

SporTV e Premiere

Veja a tabela completa clicando aqui

Fabricio Domínguez diminui na Arena de Pernambuco. VAMOS, VAMOS, SPORT! pic.twitter.com/mUkKcTsTv4 — Sport Club do Recife (@sportrecife) June 24, 2024

Veja também

Jogos Olímpicos Atletismo: Representante de Pernambuco é vice nos 100m rasos e garante vaga nas Olimpíadas