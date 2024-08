A- A+

Vitória Com apoio da torcida, Sport vence Passo Fundo no jogo de ida das quartas do Brasileirão de Futsal Nesta quinta-feira (29), no Geraldão, Leão venceu por 2 x 1 e tem vantagem do empate na volta

O primeiro passo foi dado. Nesta quinta-feira (29), no Ginásio do Geraldão, o Sport venceu a equipe do Passo Fundo pelo placar de 2 x 1. Com o resultado, o Rubro-negro impôs a primeira derrota ao time gaúcho e agora joga com a vantagem do empate para avançar às semis do Campeonato Brasileiro de Futsal.

Na primeira etapa, o confronto ficou marcado pelo equilíbrio e nenhuma das equipes conseguiu construir uma vantagem. Os times foram para o intervalo com o placar em 0x0.

Já a etapa final começou muito movimentada. Quando ainda restava 18 minutos por jogar, Renan Pontes recuperou a bola pro Leão e puxou a ofensiva ligando Major na ala direita, o camisa 7, por sua vez, emendou para o segundo pau, encontrando o artilheiro Nunes, que abriu o marcador para o time da casa.

Atrás do placar, o Passo Fundo igualar e teve duas boas chances, em uma ficou no travessão e na outra parou no goleiro rubro-negro Dasaev.

O Passo Fundo foi senhor das ações durante quase segundo até então, mas não encontrava o empate. Faltando poucos minutos, o time gaúcho lançou mão do goleiro linha.

O Leão soube marcar bem nesta situação e quando restava um pouco mais de dois minutos, o Sport ampliou. Renan Pontes aproveitou a troca de goleiros, arriscou de dentro da sua área e acertou a trave, na sobra, Witamar marcou.

Ainda assim, deu tempo do Passo Fundo assustar. Em um lance muito chorado, Samuka marcou pro time gaúcho.

Jogo de volta

Mas não deu tempo para mais nada e o jogo acabou em 2 x 1. Com o resultado, o time do Rio Grande Sul sofreu sua primeira derrota na competição e agora precisa vencer para forçar a prorrogação.

No regulamento não há saldo de gols e qualquer resultado a favor do Passo Fundo leva para o tempo-extra. O jogo de volta será realizado na próxima quinta-feira (05), na Arena Clube Comercial, às 20h.

Despedida

A partida também marcou o fim de mais uma passagem do técnico Renan Franklin no Sport. Na tarde desta quinta-feira, foi anunciado que o treinador está acertado com um clube do Emirados Árabes Unidos. Técnico e clube tinham uma cláusula no contrato que liberava o profissional, caso uma proposto de fora do país surgisse.

