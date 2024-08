Português vence clássico contra Sport e avança à semifinal do Brasileiro de Handebol

A- A+

No clássico pernambucano entre Português e Sport, quem levou a melhor foi o Luso. Nesta quinta-feira (29), em Maceió, na disputa do Campeonato Brasileiro de Handebol, a equipe do Clube Português do Recife venceu pelo placar de 26 x 19 e garantiu um lugar na semifinal do torneio.

Nos primeiros 30 minutos de partida, o Português conseguiu construir uma vantagem já confortável. As equipes foram ao intervalo com o placar em 13 x 9. No primeiros minutos do segundo tempo, o time rubro-negro começou a desenhar uma reação, mas que não durou muito. O time lusitano retomou as rédeas da partida, levando a diferença na casa dos sete gols, fechando o placar em 26 x 19.

Até o momento, o Português segue invicto no torneio. Venceu todos os confrontos da primeira fase, 32 x 24 contra o Curitiba na primeira rodada, 29 x 21 contra o time da casa, o CRB, na segunda rodada e finalizou a classificatória com uma goleada de 35 x 15 diante do Cariaciquense-ES.

Vaga na final

Para conseguir uma vaga na final do Campeonato Brasileiro de Handebol, o Luso precisa passar pelo Cascavel-PR, time que também está invicto no torneio. Nas quartas, os paranaenses venceram o CRB por 24 x 18.

O duelo entre Português e Cascavel acontece nesta sexta-feira (30), a partir das 15h. A partida conta com transmissão da CBHb TV, no canal do Youtube.

