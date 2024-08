A- A+

Handebol Pernambucanos vencem na estreia do Campeonato Brasileiro de Handebol Sport e Português são os representantes do Estado no torneio nacional

Pernambuco começou com 100% de aproveitamento na primeira rodada do Campeonato Brasileiro de Handebol adulto masculino. Nesta segunda-feira (26), Sport e Clube Português venceram suas partidas, em Maceió.

No jogo que abriu a competição, o Sport venceu o Niterói Rugby-RJ, pelo placar apertado de 21x20. O grande destaque da partida foi Antônio Vinícius, atleta do Sport, escolhido o melhor da partida.

O Leão está no Grupo C e os outros clubes na chave são o GHC-PI e KFH/CAP Brasília.

O próximo jogo do time rubro-negro acontece nesta terça-feira (27), às 10h30, diante do Brasília. O torneio conta com a transmissão da CBHB TV no Youtube.

Logo na sequência foi a vez do Clube Português, que venceu bem o EPH Curitiba. O Luso saiu de quadra com a vitória por 32 x 24 e com Lisandro Almeida como o craque da partida.

A equipe do Recife está no Grupo B e ainda enfrenta o Cariaciquense-ES e o CRB-AL. O Português volta a quadra nesta terça, às 16h30, contra o time alagoano.

Veja também

Futebol Becker confirma nova proposta de SAF e inicia ciclo para 2025 com saídas de dirigentes