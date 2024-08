A- A+

Tênis Wild e Monteiro são eliminados na 1ª rodada do US Open Brasileiros ficaram pelo caminho nesta segunda-feira (26)

Thiago Wild e Thiago Monteiro não passaram da 1ª rodada do US Open. Nesta segunda-feira (26), no piso duro do Aberto dos Estados Unidos de tênis, primeiro Monteiro caiu por 3 sets a 0 para o francês cabeça de número 17, Ugo Humbert. Horas mais tarde, Wild foi eliminado pelo russo cabeça de número seis, Andrey Rublev, também pelo mesmo placar.

Numa das primeiras partidas do torneio, Thiago Monteiro não conseguiu encontrar seu melhor jogo diante do francês Ugo Humbert. Logo no primeiro set, o atleta europeu conseguiu fechar a parcial por 6 a 3. Na sequência, não teve grandes dificuldades para fechar os dois sets seguintes em 6 a 4, encerrando a partida em 3 sets a 0.

Rublev and Ruud picked up early Round 1 wins! pic.twitter.com/tnylvfUkZt — US Open Tennis (@usopen) August 26, 2024

Enfrentando um dos favoritos do circuito, Thiago Wild teve pela frente o russo Andrey Rublev. O primeiro set foi o mais rápido, em um pouco mais de 30 minutos, o europeu venceu por 6 a 3. No segundo set, Wild conseguiu testar mais o adversário, levando o set para o tie-break, mas a parcial ainda ficou com o adversário.

Já no terceiro set, Thiago lutou contra desconfortos musculares causados por câimbras na perna. O brasileiro tentou resistir, mas foi superado novamente superado, agora pelo placar de 7 a 5. Dessa forma, o russo fechou o jogo por 3 sets a 0.

Agora o único nome brasileiro na disputa de simples no US Open é Bia Haddad. Número 22 do mundo, a paulista enfrenta a romena Elina Avanesyan nesta terça-feira (27), a partir das 17h15.

