presidente do brasil Lula recebe atletas olímpicos no Palácio do Planalto Evento contou com 35 participantes das Olimpíadas de Paris

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu na tarde desta segunda-feira, no Palácio do Planalto, um grupo de 35 atletas que disputaram as Olimpíadas de Paris-2024.



Ao lado da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, Lula posou para fotos com os beneficiários do Bolsa Atleta, programa do governo federal.

Entre os atletas presentes, estavam os medalhistas Caio Bonfim, prata na marcha atlética; Beatriz Souza, ouro e bronze no Judô; Júlia Soares, bronze na ginástica por equipes; Edival Pontes, o Netinho, bronze no taekwondo; Augusto Akio, o Japinha, bronze no skate.

Pouco antes do início das Olimpíadas, Lula anunciou o reajuste de 10,86% no Bolsa Atleta. O benefício já existe há 20 anos e há 14 não recebe reajuste.



Os ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais), José Múcio (Defesa), André Fufuca (Esporte), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral) e Anielle Franco (Igualdade Racial) também estavam na cerimônia.

