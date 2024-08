A- A+

Futsal Com Náutico e Sport, Campeonato Pernambucano de futsal inicia com grandes expectativas Torneio começa nesta sexta-feira (23), com o confronto entre Sport x Una city, às 20h30

Prometendo ser uma das melhores edições do Campeonato Pernambucano de Futsal dos últimos tempos, o torneio terá a partida de estreia nesta sexta-feira (23), com o confronto entre o Sport x Unacity - Água Preta, às 20h30, na Ilha do Retiro. Atual campeão, Náutico/Tamandaré estreia na próxima terça (27).

O futsal pernambucano está vivendo um novo momento. Com Náutico/Tamandaré e Sport disputando o Campeonato Brasileiro, os clubes possuem um maior calendário e, por consequência, trazem mais investimentos e visibilidade na modalidade de bola pesada.

"O Pernambucano deste ano será um dos mais fortes, com relação de nível de jogo, investimento, tudo. Isso tem relação com Sport e Náutico disputarem o Brasileiro, porque isso faz com que os rivais queiram se igualar", refletiu o diretor de futsal do Sport, Nathan Figueiredo.

Ainda vivo, Sport faz primeiro jogo das quartas de final do Brasileiro de Futsal no Geraldão - Igor Cisneyros/SCR

Nove equipes vão disputar o torneio. Além dos dois clubes da capital, o interior estará bem representado. Do Sertão, surgem o Arcoverde/Flashnet; Petrocity, de Petrolina; e o Speednet, da cidade de Pedra. Do Agreste, o tradicional ASEC Caruaru será o representante da região. A Zona da Mata estará presente com o Una City, de Água Preta e a Região Metropolitana pelo Atlético Goiana e o Igarassu.

É nesse cenário um pouco mais otimista que começa o Campeonato Pernambucano Adulto de futsal. Treinador do atual tricampeão pernambucano, Felipe Marques, relata enxergar uma melhora no cenário do futsal local e nas condições de trabalho no seu clube, o Náutico/Tamandaré.

"Hoje eu vejo uma melhora no futsal pernambucano, a gente deu uma guinada forte, até mesmo pelo Campeonato Brasileiro, Pernambuco estava fora do cenário nacional há muito tempo', relatou.

A mesma percepção de crescimento é sentido também no interior. Lucas Alexandre, comandante do Una City, cita que espera um Estadual ainda mais atrativo e com um nível forte de competitividade. "O Pernambucano Adulto vem sendo um sucesso. Mas neste ano, devido ao seu modelo de disputa, temos expectativas de confrontos mais equilibrados e partidas que atraiam ainda mais o público devido ao seu nível de competitividade", declarou.

Bicampeão pernambucano, Una City conta com o apoio massivo da cidade de Água Preta - Divulgação

Para atingir um alto nível competitivo dentro de quadra, as equipes precisam contar com um alto apoio de investimentos. Os dirigentes revelam que contam com suportes dos governos municipais, como também das iniciativas privadas da região.

Campeões pela última vez em 2019, o ASEC Caruaru entra na competição com a perspectiva de brigar pelo título, como afirmou Adjair Pacheco, diretor esportivo do clube. "A gente vem amargando algumas derrotas e ficando fora das finais, mas nosso objetivo é ser campeão, não pensamos em outra coisa", contou.

Sport x Una City

Vice-campeão no ano passado, o Sport passou por uma grande reestruturação no departamento de futsal devido ao Campeonato Brasileiro. O Leão ainda segue vivo na competição nacional e disputará as quartas de final na próxima semana, mesmo assim, o clube garante força total na disputa.

"Temos um elenco forte e com um número de atletas considerável. Nesse momento iremos preservar aqueles atletas tenham algum risco de lesão, mas no restante, força máxima. O Pernambucano é sem dúvidas algo importante para a gente", afirmou Nathan.

Por outro lado, o Una City vem representando a cidade da Água Preta no Intermunicipal 2024 competição essa da FPFS, onde está nas semifinais. Mesmo contando com um elenco jovem e com talentos da região, promete fazer um duelo competitivo diante do Leão da Ilha.

"Esse ano a gente ainda não teve esse confronto, mas no geral são confrontos bastante equilibrados. Na sexta-feira, mesmo que não tenhamos o time completo, poderemos apresentar um pouco do que vamos desempenhar até o fim da competição", disse o treinador do Una City.

Jogos da 1ª rodada confirmados

Sport x Una City - 23/08 - Ginásio Jorge Maia (Recife) - 20h30

Náutico/Tamandaré x ASEC Caruaru - 27/08 - Aflitos (Recife) - 21h30

Atlético Goiana x Igarassu - 27/08 - SESC LER (Goiana) - 20h30

* Segundo a FPFS, o confronto da 1ª rodada entre Petrocity x Arcoverde/Flashnet será remarcado para uma nova data

