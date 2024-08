Sport empata e Português vence no Campeonato Brasileiro de Handebol

A- A+

Os clubes pernambucanos permanecem invictos no Campeonato Brasileiro de Handebol. Realizado em Maceió, nesta terça-feira (27) foram realizados os jogos da 2ª rodada da competição. O Clube Português venceu mais uma e o Sport ficou no empate nos momentos finais.

Abrindo a rodada do Grupo C, o Sport enfrentou a equipe do Brasília. As equipes fizeram um confronto equilibrado, com as defesas prevalecendo sobre os ataques. A disputa chegou ao último minuto empatado por 19 a 19, com a última posse para o Leão, que não teve tempo suficiente para converter no gol da vitória.

O Rubro-negro agora enfrenta o GHC-PI pela última rodada da primeira fase. A partida acontece às 9h, desta quarta-feira (28).

Já o Português assegurou praticamente a liderança do Grupo B. O Luso abriu boa vantagem na reta inicial do confronto, mas deixou o CRB encostar no fim da primeira etapa. O jogo permaneceu igualado até perto do segundo tempo, quando o time pernambucano conseguiu criar uma vantagem, vencendo o duelo por 29 x 21.

O Português volta a quadra nesta quarta contra o Cariaciquense-ES. O duelo começa às 10h30. Todos os jogos estão sendo transmitidos no Youtube da CBHb.

