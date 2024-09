A- A+

Sport Com discurso por Sport unido, diretoria garante que clube "vai subir" para Série A Cúpula de futebol reforçou o trabalho que vem sendo feito no Leão nos últimos anos

Apesar da fase instável do Sport na Série B do Campeonato Brasileiro, a diretoria rubro-negra garantiu que o clube conseguirá o acesso à Primeira Divisão. A declaração foi dada pelo diretor de futebol Guilherme Falcão, durante a apresentação do técnico Pepa, na quarta-feira (4).

"Na primeira conversa que tivemos, o Pepa declarou que o desejo dele vir para cá estava atrelado ao reconhecimento da qualificação do nosso plantel, da seriedade do trabalho, e isso vinha sendo acompanhado por ele", falou o membro do comitê gestor.

"Isso é importante revelar, porque quando falamos que estamos resgatando a credibilidade do clube, que estamos fazendo um projeto sério, que o nosso elenco é um dos melhores da Série B, isso não é palavra ao vento. Eu falei que quem apostasse que o Sport não vai subir, vai perder. O Sport vai subir, a gente confia plenamente neste grupo", completou.

Presidente pede união

Também confiante que o Sport conseguirá atingir o objetivo de retornar à Série A ao término da temporada, o presidente do clube, Yuri Romão, pregou união para que o clube não volte a bater na trave como nas duas últimas temporadas.

Além de pedir o apoio da torcida, o mandatário ainda solicitou uma "treguazinha" à imprensa, no sentido do Estado voltar a ter uma equipe na elite do futebol nacional.

"Batemos na trave nos dois últimos anos, mas tenho certeza que este ano nós iremos alcançar esse objetivo. A vinda do professor Pepa, e de todo o seu staff, vai nos ajudar bastante nessa missão. Quero fazer um apelo a todos, passando pela nossa torcida, pelos nossos sócios, pelos nossos conselheiros, pela imprensa... Não posso deixar a imprensa de fora, de pelo menos dar uma ‘treguazinha’ na gente”, falou.

"Precisamos remar todo mundo com esse objetivo de ter um clube de Pernambuco na Série A, ter um clube que também seja protagonista no futebol brasileiro, porque nós já fomos, mas não somos hoje. Finalizo com a frase que era dita pelo ex-presidente do conselho, Dr. Sílvio Pessoa, em que o “Sport unido é imbatível”. Vejo que a gente está caminhando para isso", prosseguiu.

Veja também

Surfe Jovens pernambucanas participam de projeto da CBSurf no Rio Grande do Norte