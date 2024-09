A- A+

Sport Em trabalho tático, Pepa repete escalação do Sport que enfrentou o Ituano Nos 30 minutos que a imprensa pôde acompanhar a atividade, treinador português deixou Lucas Lima na equipe reserva

Apresentado nesta quarta-feira (4) como novo técnico do Sport, Pepa comandou sua primeira atividade à frente da imprensa pernambucana.

Nos 30 minutos que os jornalistas puderam acompanhar o treino no CT José de Andrade Médicis, em Paulista, o técnico "escalou" a equipe sem novidades, em relação àquela que venceu o Ituano.

À disposição do treinador, após cumprir suspensão na rodada passada, Lucas Lima apareceu no time considerado reserva. Luciano, que também não encarou o Ituano pelo acúmulo de amarelos, esteve presente no trabalho.

Enquanto a imprensa pôde observar a movimentação, Pepa optou por realizar um trabalho tático, com o campo reduzido. O time titular foi escalado com Caíque França; Igor Cariús, Rafael Thyere, Chico e Felipinho; Felipe, Fabricio Domínguez e Titi Ortíz; Wellington Silva, Chrystian Barletta e Gustavo Coutinho.

Pepa ainda terá mais dois dias de treino antes de fazer sua estreia à frente do Sport. No sábado (7), às 19h, o Rubro-negro visita o Avaí, na Ressacada, pela 25ª rodada da Série B. O Leão é o atual 7º colocado, com 35 pontos.

