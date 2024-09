A- A+

Sport "Faminto por vitória", Pepa é apresentado pelo Sport O treinador de 43 anos chega com a missão de colocar o Leão na Série A do próximo ano

Novo técnico do Sport, o treinador Pepa esbanjou confiança com o acesso do clube, em sua apresentação oficial.

Ao lado do presidente Yuri Romão, do executivo André Figueiredo e do diretor Guilherme Falcão, o português de 43 anos afirmou estar com “faminto por vitória”, em coletiva concedida no CT José de Andrade Médicis, em Paulista, na tarde desta quarta-feira (4).

“Aqui, meu foco são esses três meses. É como se fosse uma missão. Eu não vim aqui de férias, eu vim para trabalhar e ter sucesso. Estou faminto por vitórias, faminto por sucesso. Sabe um leão com fome? Eu sou mais um leão faminto, com sede de triunfar”, enfatizou.

O Sport será o segundo clube de Pepa no futebol brasileiro. Em 2023, o europeu comandou o Cruzeiro em 25 partidas, entre abril e agosto, mas acabou deixando o time após uma sequência de maus resultados.

Agora, no Sport, ele explicou o motivo que o fez aceitar o convite de regressar ao futebol brasileiro.

“Não pensei muito na minha carreira para tomar a decisão, se é Série A, B, C ou D. Pensei no Sport, porque sou movido por paixões. Gosto de ver o povo que sofre pelo seu clube, que está há três anos lutando pelo acesso, duas vezes batendo na trave. Além disso, é um clube que oferece tudo, não falta nada.”, salientou.

“Depois da minha primeira passagem, eu tive um conhecimento maior sobre a cultura brasileira, e agora me sinto mais preparado e retorno a um país que gostei muito de trabalhar”, seguiu.

Modelo de jogo

Com uma filosofia ofensiva, o treinador ainda pregou união de todos no clube para que o objetivo do acesso possa ser alcançado ao término da temporada.

"Temos que ter a capacidade de atacar e ser agressivos. Gosto de atropelar, quero que o jogador se divirta. Mas isso é muito bonito nas palavras, o que interessa é no campo, esse é o nosso foco. São três meses onde tudo é muito corrido. Precisamos de tudo e de todos", salientou.

Estrutura

Com passagem por diversas equipes portuguesas e também pelo mundo árabe, Pepa elogiou a estrutura que o Sport oferece para os profissionais do futebol. Segundo o treinador, "não falta nada" para que um bom trabalho possa ser realizado à frente do clube.

"Fiquei surpreendido. Não quero minimizar, mas fiquei surpreendido com a estrutura. Não nos falta nada, nada. O meu grande objetivo, grande sonho, a minha convicção é que vamos subir", relatou.

O novo treinador rubro-negro chega ao clube com os seguintes integrantes para a comissão técnica: os auxiliares Samuel Correia e Hugo Silva; o preparador físico Pedro Oliveira e o analista Pedro Azevedo.

Estreia

A estreia de Pepa no comando leonino deve acontecer neste sábado (7).

Na ocasião, o Sport visita o Avaí, às 17h, na Ressacada. Para que comande a equipe, o treinador tem que ter o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até esta sexta-feira (6).

