"Nada a dizer", afirma Pepa sobre negociação para dirigir o Sport

A- A+

Um dia após anunciar a saída de Guto Ferreira, o Sport segue atrás de um técnico no mercado. Depois de ficar próximo de Daniel Paulista, o Leão viu o treinador voltar atrás e permanecer no CRB. A bola da vez, agora, é o português Pepa, ex-Cruzeiro, conforme noticiado primeiramente pelo ge.

À Folha de Pernambuco, o técnico não negou estar em negociação com o Sport. Contudo, afirmou não poder falar sobre o tema. "Não posso e nem tenho nada a dizer, espero que compreenda", limitou-se a dizer.

Procurado pela reportagem, o comitê gestor do Sport não retornou as mensagens até a publicação desta matéria.

A ideia da diretoria rubro-negra é ter um novo treinador ainda antes do término da semana, para que o próximo comandante já esteja à beira do gramado diante do Ituano. O Leão encara o clube paulista nesta segunda-feira (2), às 20h, na Arena de Pernambuco, pela 24ª rodada da Série B.

Pepa no Cruzeiro

Pepa chegou ao Cruzeiro em março de 2023, para substituir o uruguaio Paulo Pezzolano. A passagem pelo clube mineiro, porém, durou apenas cinco meses.

Foram 25 partidas à frente da Raposa, onde somou sete vitórias, oito empates e dez derrotas. Um aproveitamento de 38%. Após uma sequência de maus resultados na Série A, acabou demitido pela diretoria do time celeste.

Além do clube brasileiro, o técnico já dirigiu Sanjoanense, Feirense, Moreirense, Tondela, Paços de Ferreira e Vitória de Guimarães, em Portugal. Ele também foi treinador do Al-Tai e Al Ahli, na Arábia Saudita.

Veja também

Tênis Bia Haddad arrasa espanhola e avança à terceira rodada do US Open pela primeira vez