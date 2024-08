Gustavo Maia assina pré-contrato com o Sport para 2025, mas Leão ainda quer atleta para Série B 2024

A- A+

O atacante Gustavo Maia assinou um pré-contrato com o Sport para defender o clube na temporada 2025. A informação foi confirmada pelo agente do atleta, Deividson Andrews. Em tese, o acordo só terá validade a partir de novembro, quando se encerra o vínculo com o Náutico. O que faria o Leão não poder contar com o reforço para a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O empresário do atleta, porém, diz que ainda há uma negociação com o Timbu para liberar Gustavo ainda neste ano.





“Assinamos o pré-contrato, mas estamos em negociação para que ele consiga jogar pelo Sport ainda em 2024. Mais tarde poderemos ter novidades sobre isso”, informou o empresário.



Mais cedo, Eduardo Granja, diretor do Náutico, tinha ressaltado que o clube não abriria mão da multa rescisória (R$ 500 mil) de Gustavo Maia para liberar o jogador antes do previsto. O dirigente também indicou que o Timbu fez uma proposta alta para os padrões atuais dos alvirrubros para manter o destaque da Série C por mais um ano.



“Fizemos a proposta mais alta desde o que oferecemos no passado para Jean Carlos (hoje no Juventude). Envolvia uma valorização salarial e luvas. Apresentamos a proposta pela manhã, mas logo depois à tarde fomos informados da proposta do Sport”, declarou.



Pelo Náutico, Gustavo Maia marcou seis gols em 19 jogos, sendo um dos destaques do clube na reta final da temporada 2024.

