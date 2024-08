A- A+

Série B CBF agenda para setembro jogo adiado entre CRB e Sport; confira data Equipes ainda se enfrentam no mesmo mês pelo segundo turno da Série B

O jogo adiado entre CRB e Sport, válido pela 7ª rodada da Série B, já tem data para acontecer. Nesta quarta-feira (28), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou que o confronto será realizado no dia 11 de setembro, às 21h30, no Rei Pelé, em Maceió.

Coincidentemente, quatro dias depois, as equipes voltam a se enfrentar, pela 26ª rodada. O encontro está marcado para a Arena de Pernambuco, às 18h30. Há a possibilidade do Sport levar o duelo para a Ilha do Retiro.

Outro jogo do Sport adiado pela CBF, contra o Operário-PR, pela 16ª rodada, ainda não teve uma nova data definida pela entidade que comanda o futebol nacional.

Com 32 pontos, o Sport é o 10º colocado da Segundona, e amarga uma sequência de três derrotas seguidas. Na segunda-feira (2), o Leão recebe o Ituano, às 20h, na Arena de Pernambuco, pela 24ª rodada.

