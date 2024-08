Ex-Sport, Pedro Lima estreia com assistência pelo Wolverhampton; veja lance

A- A+

Tem ex-jogador do Sport brilhando em solo europeu. Em sua estreia oficial com a camisa do Wolverhampton, o lateral-direito Pedro Lima iniciou sua trajetória na Inglaterra com uma assistência, na tarde desta quarta-feira (28).

O lance aconteceu aos 37 minutos do primeiro tempo, da partida entre Wolves e Burnley, pela Copa da Liga Inglesa.

Após receber em profundidade, o jovem de 18 anos cruzou de primeira para o português Gonçalo Guedes abrir o placar, no Molineux Stadium.

Pedro Lima no Sport

Pedro Lima estreou no profissional do Sport em 2024. Até a transferência para o clube inglês, o lateral-direito atuou em 26 partidas.

O atleta revelado pelo Leão marcou dois gols e contribuiu com duas assistências. Pedro Lima foi campeão pernambucano e semifinalista da Copa do Nordeste.

Pedro foi vendido ao Wolverhampton por 10 milhões de euros (R$ 61 milhões na catação atual) e se tornou a maior venda da história do futebol nordestino.

