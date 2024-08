A- A+

sport Sport: "Não estamos confortáveis com a situação", diz técnico após mais uma derrota na Série B Com o resultado, o Leão caiu para a 10ª colocação, com 32 pontos, sete atrás do Vila Nova, que abre o G-4

O Sport perdeu para o Brusque, nessa terça-feira (27), e se complicou na Série B do Campeonato Brasileiro. Com a derrota - a terceira seguida da equipe -, o Leão caiu para a 10ª colocação, com 32 pontos. Segundo o técnico do time, Guto Ferreira, o elenco não está confortável com a situação, que, no momento, pede mais empenho para melhora do desempenho.

"É um momento difícil. Não estamos confortáveis com toda a situação. A gente fica muito chateado porque, dentro do dia a dia, do trabalho, existe força, busca e muito empenho da parte de todos para que a gente possa chegar na partida, jogar um bom futebol e buscar os resultados, mas isso não vem acontecendo. Eles vêm conseguindo fazer bons treinos, mas não conseguem passar para o jogo, que é o mais importante", começou.

"Acho que é um momento bastante difícil. Qualquer coisa que a gente fale não vai justificar, devido ao tamanho do clube e momento da equipe. Não tem outra solução. É seguir trabalhando e procurando achar o melhor encaixe para sair desse momento, que passa a ser difícil", completou.

Desempenho, mais uma vez, abaixo

Diante do Brusque, o Sport teve, mais uma vez, um desempenho abaixo do esperado. Mesmo tendo criado várias chances de abrir o placar no primeiro tempo, a equipe desperdiçou. Tudo isso para, no fim da primeira etapa, ver Diego Mathias, de fora da área, abrir o marcador para o Quadricolor, e sacramentar a vitória.

Erros individuais e coletivos, de acordo com Guto, custaram o resultado.

"Desde o início a busca foi ter uma equipe que pudesse atacar, ser agressiva com os jogadores que entraram bem no segundo tempo da partida com o Coritiba. Até pela situação de jogadores especialistas na posição estarem fora. Buscar uma equipe que pudesse ter um bom controle da partida. Acabou não acontecendo. Nós erramos muito na primeiro tempo. Tivemos muitos erros individuais no controle do jogo, mas, mesmo assim criamos algumas oportunidades. Poderíamos ter marcado primeiro, mas acabamos sofrendo um gol num chute fora da área", iniciou o treinador

"No segundo tempo, fizemos mudanças buscando colocar o time ainda mais para cima. Criamos algumas oportunidades. Ficamos expostos aos contra-ataques. Acho que até pela situação da partida controlamos bem, mas não conseguimos marcar. O tempo vai passando e trazendo mais ansiedade, e os erros vão acontecendo. Erros, muitos deles, em situações dentro da área, onde a equipe adversária se fechou totalmente e impossibilitou a gente de ter o nosso gol e, a partir daí, ter um resultado melhor", completou.

O Sport se prepara agora para enfrentar o Ituano, na próxima segunda-feira (2/09). A partida acontece na Arena de Pernambuco, sob mando rubro-negro. No momento, o Leão está sete pontos atrás do Vila Nova, que abre o G-4.

