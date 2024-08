A- A+

Série B Sport volta a jogar mal, perde para o Brusque e fica a sete pontos do G-4 da Série B Na Ressacada, Leão colecionou o terceiro revés seguido na competição

A cada rodada que passa na Série B, o Sport parece involuir e vai vendo o sonho do acesso ficar ameaçado. Na noite desta terça-feira (27), o Leão amargou mais uma derrota na competição, a terceira seguida. Em visita ao Brusque, na Ressacada, pela 23ª rodada, o Rubro-negro perdeu por 1x0.

O tropeço para o então vice-lanterna faz os pernambucanos fecharem a rodada na 10ª colocação, com 32 pontos. São sete pontos atrás do Vila Nova, que abre o G-4. O Quadricolor, por sua vez, encerrou uma sequência de cinco partidas sem triunfar e foi aos 22 pontos, ocupando agora a 18ª posição.

Seria injusto afirmar que o Sport não teve chances de abrir o placar no primeiro tempo. A equipe demorou a entrar no jogo, mas quando finalmente conseguiu criar, teve boas oportunidades para balançar as redes. Todas depois da primeira metade da etapa inicial. Gustavo Coutinho, duas vezes, mandou para fora. Barletta, após aproveitar sobra, finalizou fraco para defesa de Matheus Nogueira. Mas foi só.

O Brusque foi superior ao Rubro-negro durante os 48 minutos jogados na primeira parte do confronto. Aproveitando os passes errados do time pernambucano, o Quadricolor ameaçou a meta de Caíque França três vezes apenas nos primeiros dez minutos.

Com Felipe de volta e Luciano na vaga de Fabricio Domínguez, suspenso, a cabeça de área não conseguia conter as investidas catarinense, e foi exatamente em mais uma saída errada que os mandantes abriram o placar. Aos 41, Lucas Lima entregou a bola de presente e após bate-rebate na área, Diego Mathias limpou a marcação e acertou a gaveta para fazer 1x0.

Mudanças, mas nem tanto

Insatisfeito com a postura da equipe, Guto optou por deixar o time mais ofensivo no segundo tempo. Pedro Vilhena e Igor Cariús foram escolhidos para entrar nas vagas de Luciano e Lucas André, respectivamente. Nos primeiros dez minutos, as modificações surtiram efeito imediato.

Atuando pela direita, Cariús ficou perto de igualar o marcador em duas ocasiões. Aos quatro, deu lindo voleio, mas viu a bola sair à esquerda da meta adversária. No minuto seguinte, o lateral tentou de cabeça e mandou por cima do gol.

Responsável pelas principais chances no primeiro tempo, Coutinho também ficou no quase. Depois de triangulação que começou com Lucas Lima, Wellington Silva tocou para o camisa 9, que chutou para grande defesa de Matheus Nogueira.

Apostando nos contra-ataques, o Brusque só ameaçou em chute de Marcos Serrato, defendido por Caíque França. No fim, o Sport ainda viu Lucas Lima ser expulso e amargou mais um revés na Segundona.

Ficha do jogo

Brusque 1

Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Everton Alemão, Wallace e Luiz Henrique (Madison); Rodolfo Potiguar (Diego Tavares), Marcos Serrato e Jhemerson (Lorran); Diego Mathias, Paulinho Moccelin (Dionísio) e Rodrigo Pollero. Técnico: Luizinho Vieira.

Sport 0

Caíque França; Lucas André (Igor Cariús), Allyson, Chico e Felipinho (Zé Roberto); Felipe, Luciano (Pedro Vilhena) e Lucas Lima; Chrystian Barletta (Dalbert), Wellington Silva (Lenny Lobato) e Gustavo Coutinho. Técnico: Guto Ferreira.

Local: Ressacada (Florianópolis/SC)

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Assistentes: Lucas Costa Modesto e Lehi Sousa Silva (ambos do DF)

VAR: Vinícius Furlan (SP)

Gols: Diego Mathias, aos 41' do 1T (BRU)

Cartões amarelos: Mateus Pivô, Paulinho Moccelin, Lorran, Rodrigo Pollero (BRU); Luciano, Lucas Lima, Allyson (SPT)

Cartão vermelho: Lucas Lima (SPT)

Veja também

Luto Nacional-URU anuncia a morte do zagueiro Juan Izquierdo