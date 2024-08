A- A+

Futebol Sport próximo de acerto com volante Julián Fernández; Marco Antônio, do Náutico, está na mira Atleta argentino chegaria na reta final para reforçar o Leão na Série B do Campeonato Brasileiro; volante alvirrubro também interessa

De acordo com o jornalista César Luis Merlo, especializado em mercado de transferências na América do Sul, o Sport está próximo de oficializar a contratação do volante argentino Julián Fernández, de 29 anos, do Newell’s Old Boys. O atleta chegaria para reforçar o Leão na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro.

No currículo, Julián também tem passagens por All Boys/ARG, Palestino/CHI e Lanús/ARG.O Sport já tem no elenco outros atletas estrangeiros como o colombiano Palácios (colombiano), o uruguaio Fabrício Dominguez e os argentinos Di Plácido e Titi Ortiz. Quem também estava no grupo era o venezuelano Rosales, mas o jogador rescindiu com o Leão.

Além de Fernández, o Sport também demonstrou interesse na contratação do meia Marco Antônio, do Náutico. O jogador interessa para um possível empréstimo até o fim do ano, já que o Timbu está sem calendário até o restante de 2024 após não avançar de fase na Série C.

Veja também

Saúde Cônsul do Uruguai fala sobre situação de Izquierdo após parada cardíaca: 'Praticamente irreversível'