Sport Sport anuncia saída do atacante Pablo Dyego Com a camisa rubro-negra, o atacante de 30 anos disputou 18 partidas, mas não marcou ou deu assistências pela equipe

O Sport anunciou, na manhã desta segunda-feira (26), a saída do atacante Pablo Dyego. Segundo o clube, a rescisão contratutal aconteceu "em comum acordo".

Pablo Dyego foi contratado no início da temporada como opção para o centroavante Gustavo Coutinho, mas não conseguiu ter boa sequência.

Com a camisa rubro-negra, o atacante de 30 anos disputou 18 partidas, mas não marcou ou deu assistências pela equipe. Ele deixa o time com o título do Campeonato Pernambucano deste ano.



Por ter feito apenas seis jogos na Série B, ele pode jogar por outra equipe da mesma divisão. Conforme adiantado pelo repórter Igor Moura, da Rádio Jornal, e confirmada pela reportagem da Folha de Pernambuco, o atleta despertou o interesse do Novorizontino.

A última partida pelo Sport foi contra a Chapecoense, no dia 23 de julho, pela 17ª rodada da Série B.

"O Sport agradece pelo profissionalismo e deseja sucesso ao jogador na sequência da carreira", completou o Sport, em comunicado oficial.



O Sport Club do Recife comunica a saída do atacante Pablo Dyego. Nesta semana, Clube e jogador definiram pela rescisão contratual em comum acordo. O vínculo iria até o término deste ano.



O Sport agradece pelo profissionalismo e deseja sucesso ao jogador na sequência da carreira. pic.twitter.com/JdXYrtD0S4 — Sport Club do Recife (@sportrecife) August 26, 2024

No momento, o Sport é o nono colocado da Série B do Campeoanato Brasileiro, com 32 pontos. A equipe tem, ainda, dois jogos a menos que os adversários. O próximo duelo vai ser diante do Brusque, fora de casa, nesta terça-feira (27), às 21h.

