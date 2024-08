Sem espaço no Sport, Pablo Dyego encaminha saída para clube da Série B

A- A+

Sem espaço no Sport, o atacante Pablo Dyego está próximo de deixar o clube antes do fim da Série B. O atleta de 30 anos despertou interesse do Novorizontino, atual líder da segunda divisão.

A informação foi divulgada inicialmente pelo repórter Igor Moura, da Rádio Jornal, e confirmada pela reportagem da Folha de Pernambuco.

Pablo Dyego foi contratado no início da temporada e não conseguiu se firmar no Leão. No total, foram 18 jogos sem balançar as redes ou contribuir com assistência.

Por ter feito apenas seis jogos na Série B, ele pode jogar por outra equipe da mesma divisão.

Sua última partida pelo Sport foi contra a Chapecoense, no dia 23 de julho, pela 17ª rodada da Série B.

Pablo Dyego entrou no segundo tempo quando o Rubro-negro vencia o jogo e falhou no lance do gol de empate da equipe catarinense.

O atacante chegou ao Recife após uma boa passagem pela Ponte Preta, no ano passado. Em 31 jogos, ele fez 11 gols e distribuiu quatro assistências. Desses gols, cinco foram na segunda divisão.

Sport na Série B

No Centro de Treinamento, o presidente Yuri Romão se reuniu com elenco e comissão técnica. Confira o pronunciamento completo: pic.twitter.com/rJvG89iVZc — Sport Club do Recife (@sportrecife) August 24, 2024



Em má fase na temporada, o Sport vem de duas derrotas na Série B do Campeonato Brasileiro para Vila Nova e Coritiba.

O próximo jogo do Leão será nesta terça-feira (27), às 21h (horário de Brasília), contra o Brusque.



