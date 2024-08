A- A+

Sport Yuri Romão reconhece mau desempenho do Sport e faz reunião com elenco Presidente do Leão esteve no CT do clube, nesta sexta (23), onde teve uma conversa com jogadores e comissão técnica

O presidente do Sport, Yuri Romão, realizou uma reunião com o elenco e a comissão técnica do clube, no centro de treinamento do Leão, nesta sexta-feira (23).

Em vídeo, publicado nas redes sociais do clube, o mandatário reconheceu o mau desempenho do time e disse que teve uma conversa aberta com o grupo, onde esclareceu o que a diretoria e a torcida esperam.

No Centro de Treinamento, o presidente Yuri Romão se reuniu com elenco e comissão técnica. Confira o pronunciamento completo: pic.twitter.com/rJvG89iVZc — Sport Club do Recife (@sportrecife) August 24, 2024

"Essas duas últimas partidas não foram aquilo que a gente esperava, que a gente gostaria que fosse. Tivemos duas partidas bem abaixo daquilo que uma equipe como o Sport se propõe a jogar, mas isso nos levou a conversar, de forma muito aberta, franca, objetiva com os atletas, mostrando para todos as nossas angústias e preocupações e também mostrando para eles o que é que a gente espera, inclusive a nossa torcida", disse Yuri no vídeo.

O Sport vem de duas derrotas seguidas na Série B, sendo uma contra o Vila Nova, fora de casa, por 2 a 0, e outra contra o Coritiba, jogando na Arena Pernambuco, por 1 a 0.

Yuri admitiu também que essa conversa foi em razão de uma análise interna feita pela própria diretoria do clube.

"Não é só a direção do clube que espera uma competitividade maior do nosso elenco, a torcida também exige. Isso foi fruto de uma análise interna nossa de que a gente precisava conversar. Conversamos também com a comissão técnica, da mesma forma, muito respeitosa, mas pedindo a eles uma melhor entrega dentro de campo", disse.

No pronunciamento, Yuri falou que o elenco do clube é forte, mas que só precisava de alguns ajustes e que há uma reciprocidade entre os jogadores e comissão com a diretoria.

"Eu acho que nós temos um elenco forte, então só basta um pouco de acerto. Dentro dessa conversa tivemos a oportunidade de dizer que a direção, como um todo, tem feito todos os esforços para dar uma melhor condição ao elenco, e nos colocando à disposição também, caso haja alguma necessidade, a gente vai fazer um esforço a mais. Existe uma reciprocidade dentro de campo e também fora dele conosco aqui da direção.

O presidente também fez questão de lembrar da volta à Ilha do Retiro e disse que espera que a torcida transforme o estádio em um caldeirão.

"Eu, particularmente, entendo a insatisfação, eu entendo essa ansiedade, mas a hora é da gente estar junto, de mãos dadas. Daqui a 15, 20 dias a gente tem o retorno da Ilha do Retiro, então a gente tem que transformar a Ilha em um caldeirão. Ninguém aqui é perfeito, mas todo mundo dá a sua parte. Então todo mundo junto, unidos, em pró desse grande objetivo que é o acesso à Série A", declarou.

O vídeo do pronunciamento de Yuri acontece um dia depois do ataque da torcida organizada à sede do clube, na Ilha do Retiro.

No vídeo, entretanto, o mandatário rubro-negro não falou a respeito do ocorrido.

Veja também

estado de saúde Tite tem alta após passar mal na altitude, mas não dirige o Flamengo contra o Bragantino