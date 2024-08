A- A+

Futebol Série C: Náutico visita o Londrina em chance final por vaga no G8; confira onde assistir Timbu precisa apenas de uma vitória para avançar ao quadrangular. Se empatar, terá de secar Remo e Figueirense

Foram 18 fichas gastas pelo Náutico na Série C do Campeonato Brasileiro e agora resta uma. A última, mas que, se bem utilizada, dá direito a mais seis. A missão é difícil, com um “chefão” que os alvirrubros nunca venceram no território inimigo. Passando dele, o Timbu seguirá para uma nova tarefa com mais quatro “vilões”, sonhando com a chance de, ano que vem, participar de uma versão de divisão acima do torneio. Um tropeço leva ao “game over”. Neste sábado (24), no estádio do Café, os alvirrubros visitam o Londrina. A hora de mostrar quem manda no jogo.

O Náutico está na nona posição da Série C, com 25 pontos, e precisa apenas de uma vitória para avançar ao quadrangular. Em caso de empate, terá de secar Remo e Figueirense. Os paraenses, em oitavo, com 25, pegam o São José, no Francisco Novelletto. Os catarinenses, em 10º, com 24, encaram o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira.

Segundo o site "Chance de Gol", o Náutico tem 42,1% de probabilidade de terminar no G8. O Londrina tem 70,5%. Remo (65,8%) e Figueirense (21,6%) completam a lista. "A gente sabe da importância desse jogo. Estamos preparados para sair com a vitória", disse o lateral-direito Arnaldo. Já estão garantidos na próxima fase: Botafogo-PB, Athletic, Ferroviária, São Bernardo, Ypiranga-RS e Volta Redonda.

O confronto também será uma “segunda chance” do técnico Bruno Pivetti de colocar o Náutico no G8. No ano passado, ele também esteve à frente do Timbu no jogo decisivo pela vaga, mas empatou em 2x2 com o São Bernardo, nos Aflitos, ficando fora do quadrangular.

Escalação

Sem contar com o volante Sousa, com lesão na coxa, a tendência é que o técnico Bruno Pivetti coloque Wendel Lessa no setor. Já no Londrina, o técnico Claudinei Oliveira não divulgou a escalação, mas há dúvidas na lateral direita, entre Thiago Ennes e Maurício, e no meio, com as opções de Rafael Longuine ou Gustavo França.

“Taticamente não vamos fazer nada diferente do que já fizemos. É controlar a ansiedade e manter a equipe organizada, competindo o tempo todo. Só depende de nós (a classificação)”, afirmou Claudinei. O Náutico nunca venceu o Londrina fora de casa. Ao todo, em nove jogos, foram cinco vitórias paranaenses e quatro empates.

Z4

A rodada final da Série C também vai definir os últimos dois rebaixados - Ferroviário e São José já caíram. Três clubes correm o risco de jogar a Série D em 2024. A situação menos desconfortável é a do ABC, em 16º, com 19 pontos. Os potiguares precisam apenas de um empate diante da Aparecidense-GO, no Frasqueirão.

Esse será um confronto direto contra o rebaixamento, já que a Aparecidense, em 18º, com 16 pontos, precisam vencer por pelo menos dois gols de diferença, além de torcer para o Sampaio Corrêa (17º, com 16) não vencer ou superar o saldo dos maranhenses caso eles derrotem o Confiança, no Castelão.

No caso do Sampaio, é preciso ganhar e torcer para os goianos derrotar o ABC, mas sem superar o saldo de gols dos maranhenses.

Ficha técnica

Londrina

Gabriel Félix; Maurício (Thiago Ennes), João, Rayan e Caio Roque; Tauã, Kadi e Gustavo França; Everton Moraes, Henrique e Iago Teles. Técnico: Claudinei Oliveira

Náutico

Renan Bragança; Arnaldo, Islan, Perema e Kaike; Wendel Lessa, Marco Antônio e Patrick Allan; Gustavo Maia, Paulo Sérgio e Bruno Mezenga. Técnico: Bruno Pivetti



Local: Estádio do Café (Londrina/PR)

Horário: 17h

Transmissão: Nosso Futebol

