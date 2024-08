A- A+

Náutico Lateral do Náutico prega foco por classificação contra Londrina: "Estamos prontos" Fora do G-8, Alvirrubro depende apenas de si para avançar à próxima fase da competição nacional

A partida do Náutico, neste sábado (24), contra o Londrina, pode ser considerada de "vida ou morte" para o Timbu. Ganhou, avança na Série C. Perdeu, só volta a entrar em campo no próximo ano. O empate também serve, desde que Remo e Figueirense percam seus compromissos.

Depois de ficar pelo caminho nesta fase da competição, no ano passado, os jogadores alvirrubros esperam conseguir entregar um roteiro diferente aos torcedores, no Estádio do Café. Ao menos, é o que garante o lateral-direito Arnaldo.

Em entrevista concedida à assessoria do clube, o atleta salientou a importância do confronto deste final de semana. "A gente sabe da importância desse jogo, trabalhamos bastante na semana. Os úlitmos jogos foram bons para isso, para chegar com chance nesta partida. Estamos prontos, preparados para fazer um grande jogo e sair com a vitória", enfatizou.

Um ponto separa o Londrina do Náutico na tabela. Enquanto o time paranaense é o 7º colocado, com 26 pontos, os pernambucanos vêm duas posições atrás, com 25. Entretanto, apesar da vantagem na classificação, a equipe de Claudinei Oliveira não atravessa bom momento nesta reta final de primeira fase.

São quatro jogos sem vitórias para o Londrina. Coincidentemente, neste recorte, o Tubarão não marcou um gol sequer e vem de revés por 3x0 para o Remo, em Belém. Com o Náutico vivendo fase oposta em relação ao adversário, Arnaldo pregou foco para o Timbu conseguir mais um resultado positivo na competição.

"Ali dentro de campo a fase fica do lado de fora. Temos que dar o melhor todo dia, todo jogo, e amanhã (sábado) não será diferente. Temos que estar focados para fazer um grande jogo", afirmou o lateral.

