A- A+

Náutico Confira o que o Náutico precisa para conseguir a classificação à próxima fase da Série C Caso não vença o Londrina, o Timbu ainda pode conseguir uma classificação "culposa", em caso de tropeços de alguns adversários

Vencer ou vencer! Esse é o discurso do Náutico para conseguir a classificação à próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro, sem depender de ninguém.

O adversário, no entanto, não é dos mais fáceis. O Londrina, que também luta pela vaga, tem bom retrospecto jogando em casa contra os Alvirrubros.

Diante disso, o torcedor do Timbu já começa a fazer as contas de uma possível classificação "culposa" que o time pode conseguir, caso não consiga o triunfo diante dos paranaenses.

Confira o cenário

Caso o Náutico não vença o Londrina, um empate, aliado a uma combinação de resultados, pode garantir o Timbu na próxima fase da competição.



Para isso, atualmente, é necessário que Remo e Figueirense, dois times que também lutam por uma vaga, tropecem em suas partidas.

Na última rodada, o Remo vai até Porto Alegre enfrentar o lanterna, e já rebaixado, São José. Por ter a mesma pontuação do Náutico - 25 pontos -, porém com duas vitórias a mais, os paraenses precisam perder obrigatoriamente, para que o Timbu se classifique com um empate.

Além disso, é necessário que o Figueirense, com um ponto a menos que o Náutico, não vença o já classificado Volta Redonda, no Rio de Janeiro, podendo empatar ou perder o seu confronto.

Além do tropeço desses dois adversários, outro time pode entrar no radar de atenção do Timbu: a Tombense.

Isso porque os mineiros estão com um jogo a menos. Jogando em casa, a equipe enfrenta o Botafogo-PB, às 20h desta segunda (19), e, em caso de vitória, pode chegar à última rodada aos mesmo 25 pontos que o Náutico.

Caso a possibilidade se confirme, os Alvirrubros precisam que a equipe de Tombos não vença seu jogo na última rodada, podendo empatar ou perder para o Ferroviário, que já está rebaixado.

É importante ressaltar que essas combinações só se aplicam caso o Timbu conquiste um ponto na última rodada. Caso perca sua partida, não existe possibilidade de classificação Alvirrubra.

O que é preciso para o Náutico se classificar

Vitória - Resultado que garante classificação sem depender de ninguém

Empate - Derrota do Remo + empate ou derrota do Figueirense + empate ou derrota da Tombense (caso vença o jogo atrasado contra o Botafogo-PB).

Derrota - Eliminação.







Veja também

Famosos Ralf Schumacher desmente ex-mulher que o criticou após se assumir gay