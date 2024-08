A- A+

Sport Sport paga caro com erros na saída de bola e deixa pontos pelo caminho na série B; confira lances Em pelo menos três jogos, o Leão se prejudicou com equívocos na construção das jogadas

Em disputas de alto rendimento, qualquer falha pode custar muito caro. Na equilibrada Série B de 2024, o Sport já cometeu erros que estão complicando a situação da equipe rubro-negra na tabela de classificação e mantendo o clube fora do G4. Dos vacilos que o time leonino já protagonizou, chamam a atenção as vezes em que o time tinha a bola no pé mas acabou se complicando, como no lance do segundo gol do Vila Nova, na última sexta-feira (16).

Quando o placar já contava 31 minutos do segundo tempo e o Sport perdia pelo placar de 1 x 0 para o Vila Nova, Luciano Castán tentou um lançamento, mas acertou o corpo do adversário, gerando um contra-ataque e o segundo gol do time goiano. O erro acabou com qualquer possibilidade de reação, determinando a derrota da equipe pernambucana.

Essa não foi a primeira vez que o time rubro-negro tinha a posse da bola e em erro técnico deixou tudo de mãos beijadas para a equipe adversária. Aliás, o Sport cometeu algo parecido em duas partidas seguidas. Na 12ª rodada, ainda nos primeiros segundos de jogo, Alisson Cassiano recuou para o gol vazio, abrindo o placar da derrota de 2 x 1 contra o Novorizontino.

Já na rodada seguinte, contra o Botafogo-SP, Luciano Castán tentou uma finta, perdeu o equilíbrio e deixou o atacante adversário em condições de encobrir Caíque França. Pelo menos nesta partida, o Sport conseguiu evitar a derrota e buscou o empate.

Em resumo, a partir de erros não forçados, o Leão deixou para trás ao menos sete pontos, que lhe levaria para a liderança do campeonato, mesmo com dois jogos a menos.

Próximo desafio

Atualmente na sexta colocação com 32 pontos, o Sport agora volta a jogar na Arena de Pernambuco. Nesta quinta-feira (22), às 21h, o time pernambucano recebe o Coritiba, que venceu nesta última rodada, 1 x 0 contra o Brusque, fora de casa. Para o duelo contra o Coxa, Guto Ferreira não poderá contar com o volante Felipe, suspenso pelo terceiro amarelo.



