Vitória sobre o Sport faz Vila Nova encerrar 'tabus' contra o Rubro-negro

A derrota do Sport para o Vila Nova, em Goiânia, na noita desta sexta-feira (16), encerrou uma série de 'tabus' envolvendo os dois times. O resultado ainda fez o Tigre ultrapassar o Leão, na tabela de classificação da Série B. Enquanto os goianos são o 5º, com 33 pontos, os pernambucanos vêm uma posição abaixo, com um ponto a menos.

Antes de entrarem em campo, o Rubro-negro defendia uma invencibilidade de 20 anos sem perder para o Colorado. Aliás, em 17 confrontos, o Vila só havia vencido o Sport uma única vez. Em 2004, os goianos bateram os pernambucanos por 1x0, em Goiás, pela Segundona.

O triunfo desta sexta também fez o Tigre voltar a balançar as redes contra o Leão depois de 14 anos. O último tento marcado pelo Vila Nova diante do Sport tinha sido em 2010, quando os times empataram em 1x1, também na capital goiana. Já eram nove jogos sem que o Rubro-negro fosse vazado pelo adversário.

Indo além do confronto entre ambos, a partida válida pela 21ª rodada desta edição da Segunda Divisão encerrou duas sequências: uma negativa e outra positiva.

A última vitória do Vila Nova no campeonato tinha acontecido em 14 de julho, por 2x1, sobre o Avaí. De lá para cá, a equipe dirigida por Luizinho Lopes somou três empates e duas derrotas. O Sport, por sua vez, estava invicto há sete partidas no certame. Além disso, não perdia fora de casa há cinco rodadas.

