Série B Sport perde para Vila Nova e desperdiça chance de entrar no G-4 da Série B Com revés em Goiânia, Leão foi ultrapassado pelo adversário na tabela da Segundona

A noite desta sexta-feira (16), em Goiânia, marcou a primeira derrota do técnico Guto Ferreira à frente do Sport. Em confronto realizado no OBA, pela 21ª rodada da Série B, o Leão perdeu para o Vila Nova, por 2x0, e viu o adversário encerrar um tabu de 20 anos contra o Rubro-negro, além de uma série invicta de sete partidas dos pernambucanos na competição.

O resultado impediu o Sport de entrar no G-4 da Segundona. O time da Praça da Bandeira estacionou nos 32 pontos, mas caiu para a 6ª colocação, sendo ultrapassado pelo próprio Tigre, que chegou aos 33 pontos na tabela.

O jogo

O torcedor rubro-negro ainda está se adaptando à postura do time nos jogos fora de casa, sob o comando de Guto Ferreira. Assim como foi contra o Santos, o Sport pouco produziu nos 45 minutos iniciais. Desde o apito inicial do árbitro Rafael Klein, o Vila tomou conta das ações. Logo aos cinco minutos, inclusive, o time da casa ficou na bronca com a arbitragem, por conta de um possível pênalti não marcado em cima de Igor Henrique, após entrada de Luciano Castán.

A única chegada rubro-negra aconteceu aos 43 jogados. Em boa trama, Lucas Lima deixou Fabricio Domínguez na cara de Dênis Júnior, mas o camisa 8 mandou sobre a meta goiana. No lance seguinte, veio o castigo. Elias recebeu na direita e cruzou rasteiro. A bola passou por Henrique Almeida, mas não por Rhuan, que apareceu na segunda trave, livre, para empurrar para o fundo das redes.

Atrás no placar, o Sport voltou para o segundo tempo com Dalbert na vaga de Igor Cariús e também com outra postura. Logo no primeiro minuto, Domínguez recebeu de Coutinho e bateu firme. Dênis Júnior mandou para escanteio, mas a arbitragem não viu o toque do goleiro e deu apenas tiro de meta. Acionado no lugar de Luciano, Tití Ortiz também ficou no quase. Em finalização de fora da área, o jogador leonino obrigou o goleiro adversário a fazer grande defesa.

Enquanto dominava as ações, o Sport acabou sendo castigado, aos 31 minutos, após Luciano Castán sair jogando errado. Alesson aproveitou o erro do zagueiro e cruzou da direita. Na finalização, Henrique Almeida acertou a trave esquerda de Caíque França. Na sobra, Emerson Urso, em seu primeiro toque na bola, só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo do gol e dar números finais ao encontro.

Ficha do jogo

Vila Nova 2

Dênis Júnior; Elias, Ralf, Jemmes e Rhuan; João Vítor, Cristiano e Igor Henrique (Emerson Urso); Alesson (Guilherme Lacerda), Júnior Todinho (Apodi) e Henrique Almeida. Técnico: Luizinho Lopes.

Sport 0

Caíque França; Di Plácido, Allyson, Luciano Castán e Igor Cariús (Dalbert); Luciano (Tití Ortiz), Felipe (Fabinho), Fabricio Domínguez e Lucas Lima; Wellington Silva (Lenny Lobato) e Gustavo Coutinho (Zé Roberto). Técnico: Guto Ferreira.

Local: Onésio Brasileiro Alvarenga (Goiânia/GO)

Árbitro: Rafael Klein (RS)

Assistentes: Lúcio Beiersdorf Flor e Tiago Diel (ambos do RS)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Gols: Rhuan, aos 45' do 1T e Emerson Urso, aos 31' do 2T (VNO)

Cartões amarelos: Júnior Todinho, Rhuan (VNO); Felipe (SPT)

