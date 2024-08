A- A+

Sport Lucas Lima mira acesso do Sport com título: "ser campeão é diferente" Titular absoluto do Leão, camisa 19 diz estar se cuidando para seguir ajudando a equipe em busca dos objetivos

Titular absoluto do meio de campo do Sport, Lucas Lima concedeu entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira (13). O camisa 19 falou da busca do clube pelo acesso. No entanto, mais que levar o Leão de volta à Série A, o jogador que coroar a campanha com o título da Série B.

"Tenho feito tudo o que posso para estar em campo. Quero melhorar os números e ser campeão. Conseguir o acesso e ser campeão é o objetivo principal. Acredito que assim deixa o nome marcado na história. O acesso sem ser campeão é diferente. O clube quer e está trabalhando para isso", afirmou o meia.

Aos 34 anos, Lucas Lima só ficou fora de dois jogos do Sport nesta Segundona: a estreia, contra o Amazonas, quando foi poupado para evitar lesão, e perante o Santos, no início deste mês. Diante do Peixe, não podia ser utilizado por ter vínculo com os paulistas. Até por esta razão, recebeu o terceiro amarelo contra a Ponte Preta para cumprir suspensão no duelo realizado na Vila Belmiro.

Com 16 jogos na Série B e 34 na temporada, o atleta falou sobre sua condição física e lamentou o fato de não ter enfrentado o ex-clube. "Sempre me machuquei muito pouco, sempre pude fazer uma boa quantidade de jogos e espero fazer muito mais neste ano. Tive que ficar fora de um jogo que eu queria jogar, e agora tenho o resto do campeonato para jogar o máximo possível. Me sinto muito bem fisicamente", pontuou.

Com Lucas Lima, o Sport volta a entrar em campo pela Série B na noite desta sexta-feira (16). Às 21h, o Rubro-negro visita o Vila Nova, no OBA, pela 21ª rodada. Enquanto o Leão é o 5º colocado, com 32 pontos, os goianos vêm uma posição abaixo, com 30 pontos ganhos.

Veja também

Futebol Internacional Pai de Lamine Yamal, do Barcelona, é esfaqueado na Espanha e está em estado grave