Sport Sport defende invencibilidade como visitante contra um dos melhores mandantes da Série B Leão não sabe o que é perder fora há mais de dois meses, enquanto Vila Nova ainda não foi derrotado no OBA

O Sport se prepara para mais um árduo compromisso pela Série B. Nesta sexta-feira (16), o Leão visita o Vila Nova, às 21h, no OBA, em Goiânia, pela 21ª rodada. No encontro, o Rubro-negro colocará à prova uma invencibilidade de dois meses e meio contra um dos melhores mandantes da competição. Além disso, o Tigre é rival direto na briga pelo acesso.

A última derrota do Sport fora de casa aconteceu em 31 de maio. Na oportunidade, a equipe pernambucana perdeu para o Goiás, por 3x0, pela 8ª rodada, também na cidade do confronto desta sexta-feira. De lá para cá, no entanto, o Rubro-negro não perdeu mais longe do Recife.

Em cinco compromissos, foram quatro empates e uma vitória. O Leão ficou na igualdade com Ceará, Botafogo-SP, Chapeocoense e Santos, além de vencer o Guarani. A série invicta faz com que o Sport seja um dos times de melhor desempenho atuando longe de seu domínio.

Em nove partidas fora de casa, o Sport somou 13 pontos. São três vitórias quatro empates e duas derrotas. Um aproveitamento de 48% dos pontos disputados. Apenas Novorizontino (20 pontos) e Santos (15 pontos) têm números melhores. Contudo, os dois clubes paulistas atuaram 11 vezes como visitantes.

Apesar dos bons números, nesta rodada o time comandado por Guto Ferreira terá pela frente o terceiro melhor mandante da Segundona. Após dez jogos na capital goiana, o Vila Nova ainda não conheceu o sabor da derrota diante de seu torcedor.

São 24 pontos para a equipe de Luizinho Lopes, com sete triunfos e três resultados de igualdade. Só Mirassol (26 pontos) e América-MG (25 pontos) estão acima, quando o quesito é atuar em casa.

"Esperamos um jogo difícil. A equipe do Vila tem feito uma boa campanha, tem um mando de campo forte, mas estamos focados no nosso trabalho. Temos conquistado pontos fora de casa também, isso é importante no decorrer da competição. Vamos nos preparar bem para lutar por mais uma vitória, em Goiânia", pontuou o zagueiro Luciano Castán.

Sport e Vila Nova estão colados na tabela de classificação. Com dois jogos a menos, o Rubro-negro é o 5º colocado, com 32 pontos. Já os goianos estão na 6ª posição, com 30 pontos.

