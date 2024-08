A- A+

Futebol Ilha do Retiro: Sport inicia plantio do novo gramado Clube sorteou um grupo de sócios-torcedores para uma ação simbolizando o início do plantio no campo rubro-negro

Nesta terça (13), um grupo composto de 20 sócios-torcedores do Sport, da categoria 87, participou de uma ação do clube simbolizando o início do plantio do novo gramado da Ilha do Retiro. A casa rubro-negra passa por obras desde o começo da temporada, com o Leão jogando atualmente na Arena de Pernambuco.

Recentemente, o presidente do Sport, Yuri Romão, destacou que a intenção do clube é retornar à Ilha do Retiro no mês que vem, finalizando em casa a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro.



"A reforma é uma das diretrizes da gestão, de investir cada vez mais no nosso patrimônio. Mesmo com pouco recurso, temos feito intervenções importantes e que, certamente, irão melhorar tanto a experiência do torcedor quanto o desempenho das nossas equipes dentro de campo. Por isso, fico feliz com o andamento das obras, que estão a todo vapor. Espero que até setembro possamos estar com ela inteiramente pronta e inaugurando-a com todo o glamour que a Ilha merece", disse o presidente.

Ao todo, será feita a instalação do novo gramado, o aumento do nível do campo em 45cm, inclinações em quatro águas, no Padrão FIFA, drenagem, iluminação de leds, nova subestação para 1000kVA, atualização da pintura, reconstrução do banco de reservas, colocação de gramado sintético ao redor da Ilha, inserção de escudos 3D, reforma dos vestiários e disponibilização de banheiro acessíveis e familiares.



A obra está em reta final em todos os setores. O custo, até o momento, é de pouco mais de R$ 8 milhões.

