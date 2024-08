A- A+

Sport Reforços recebem atenção especial de Guto Ferreira no Sport: "aumentando a gama de minutagem" Diante do Amazonas, apenas o zagueiro Allyson foi acionado na formação titular

Em meio aos últimos reforços contratados pelo Sport, havia a expectativa que o técnico Guto Ferreira utilizasse um time repleto de mudanças diante do Amazonas, no último sábado (10). Na prática, no entanto, até por conta do momento irregular vivido pelo setor defensivo, apenas o zagueiro Allyson foi acionado na formação titular.

Nomes como Di Plácido, Igor Cariús e Wellington Silva foram utilizados no decorrer do confronto com os manauaras e contribuíram para o Leão sair vencedor da Arena de Pernambuco. Apesar de serem vistos como titulares pela torcida, o trio vem recebendo uma atenção especial da comissão técnica rubro-negra, com o objetivo de não queimar etapas.

"Por que o Di Plácido naquele momento (diante do Amazonas)? É progressivo, entrou um pouco contra o Santos, um pouco agora. Não tínhamos certeza do que ele poderia oferecer. Foram seis meses sem jogar. Imagina se ele entra mal? Temos que ir colocando o jogador nas condições que ele pode ajudar a equipe e ganhando ritmo de jogo. Assim temos ele, o Wellington, Cariús, que são jogadores que todos sabem da qualidade. Estamos em um processo que a cada jogo eles vão aumentando a gama de minutagem", explicou Guto.

O treinador rubro-negro também aproveitou para explicar a utilização de Allyson. Com Rafael Thyere ainda sem previsão de volta e a instabilidade de Alisson Cassiano no setor, coube ao jogador anunciado na semana passada ser o escolhido para atuar ao lado de Luciano Castán.

"Ele teve apenas uma semana de trabalho, mas mostrou muita coisa interessante. Teve controle de jogo aéreo interessante. O que cometeu, talvez, foi uma ou outra tomada de decisão, onde podia ter feito o mais simples. Isso é normal, principalmente se tratando de um zagueiro. O entrosamento e o dia a dia vai trazer ele para o prumo do melhor dele. É mais um que vai dar consistência à nossa zaga", avaliou.

Seja entre os titulares ou vindo do banco de reservas, os recém-chegados ao Sport se preparam para ajudar o clube em mais um compromisso na temporada. Nesta segunda-feira (12), o Leão deu início aos trabalhos visando o duelo com o Vila Nova, marcado para às 21h desta sexta-feira (16), no OBA, em Goiânia.

Veja também

JOGOS OLÍMPICOS Olimpíadas: das modalidades que renderam medalhas para o Brasil, três já foram proibidas às mulheres