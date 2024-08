A- A+

Sport Guto desaprova postura do Sport após abrir vantagem contra Amazonas, mas ressalta poder de reação Treinador rubro-negro queria que time 'matasse' a partida após abrir 2x0 no placar, na Arena de Pernambuco

A vitória sobre o Amazonas, neste sábado (10), na Arena de Pernambuco, fez o Sport voltar a colar no G-4 da Série B. Porém, ligou o alerta do técnico Guto Ferreira para a sequência da competição.

Na coletiva pós-jogo, o treinador rubro-negro desaprovou a postura da equipe após abrir 2x0 no placar ainda na parte inicial do confronto.

"Em vez de controlar o jogo com posse de bola, perdemos um pouco o foco. Começamos a fazer lances com certa displicência, com um pouco mais de efeito. O jogo é mental, é impositivo. Estávamos próximos de dar um knock out neles, mas colocamos eles no jogo", enfatizou Guto.

Apesar do tom crítico, o técnico soube reconhecer o poder de reação da equipe depois do empate sofrido e afirmou que as alterações ajudaram o Leão a sair com os três pontos de São Lourenço da Mata.

"Tomamos o empate e fomos para o tudo ou nada. Trouxe o Fabricio (Domínguez) para trás e ajustamos a equipe. Deu certo, controlamos mais, fizemos o terceiro gol no fim. Não é fácil fazer o que eles fizeram. Quando se toma um empate assim, a tendência é desabar. As mudanças ajudaram a equipe a reagir", salientou.

Com 32 pontos, o Sport é o 5º colocado da Série B. O Leão volta a entrar em campo na sexta-feira (16). Na ocasião, visita o Vila Nova, em Goiânia, às 21h, em confronto direto na briga pelo acesso.

