Sport lança camisa especial para o Dia dos Pais

Para celebrar o Dia dos Pais, o Sport lançou uma nova camisa, que tem como referência o histórico uniforme da equipe dos anos 2000, período em que o time conquistou o Campeonato Pernambucano e a Copa do Nordeste.

O modelo é assinado pela PST, marca oficial do clube, que oferece produtos exclusivos para os torcedores, e segue o padrão rubro-negro tradicional, com listras horizontais.

A peça está disponível nas versões masculina, feminina, juvenil e infantil, a partir de R$ 254,90.

O manto pode ser adquirido nas lojas físicas da Ilha do Retiro e nos Shoppings Recife, RioMar, Tacaruna, Plaza e Guararapes, além do site oficial da Loja PST.

“A nova camisa simboliza a herança de gerações que compartilham a paixão pelo Sport. Para quem não viveu a época do time nos anos 2000, é uma oportunidade incrível de possuir uma peça que remete aos momentos especiais daquela temporada", iniciou Eduardo Arruda, vice-presidente de marketing do Sport.

"E, para quem teve a chance de testemunhar a história, é uma maneira de manter viva a lembrança”, completou.

Os sócios rubro-negros têm desconto no momento da compra. As categorias Leão e Rubro-Negro têm 10% e o 87 tem 15%.

“Estamos muito felizes em lançar essa camisa comemorativa, que simboliza não apenas um momento marcante do nosso clube, mas também a paixão e a herança que une pais e filhos através do amor pelo Sport”, celebra Karina Maciel, coordenadora de licenciamento do clube.