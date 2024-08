A- A+

Sport Focado em acesso com Sport, Di Plácido diz ter aprendido com frustração no Botafogo Lateral-direito viu clube carioca perder o título brasileiro, após liderar a Série A por 31 rodadas

"Bateu na trave". Está aí uma frase que a torcida do Sport espera não ouvir ao fim da Série B. Pelo terceiro ano seguido na Segunda Divisão do futebol brasileiro, o Leão espera fechar a temporada com o retorno à elite.

Recém-chegado ao clube, o lateral-direito Di Plácido viveu experiência parecida a do Leão no ano passado. Atuando pelo Botafogo, viu o clube alvinegro perder o fôlego na reta final da Série A e deixar o título escapar, depois de liderar a competição por 31 rodadas.

Em sua apresentação oficial no Sport, o atleta disse ter aprendido com a situação frustrante e espera ajudar o time pernambucano a obter êxito na luta pelo acesso. "O que aconteceu no Botafogo foi estranho. O grupo vinha em alta, mas aconteceram coisas, ninguém compreendia o que aconteceu", pontuou.

"Hoje em dia fico pensando nas situações, mas pretendo ajudar meus companheiros para não acontecer essas coisas. Foi um aprendizado muito grande. Quando chegar na parte decisiva temos que estar muito mentalizados. A qualidade humana que encontrei aqui é algo que motiva muito", prosseguiu.

Titularidade

Com a chata experiência na bagagem, Di Plácido estreou pelo Sport na última rodada. Na ocasião, entrou no fim do duelo com o Santos, na Vila Belmiro, que terminou empatado em 1x1. No sábado (10), diante do Amazonas, na Arena de Pernambuco, o atleta deve ganhar sua primeira oportunidade na formação titular, em meio à ausência de Palacios por lesão.

