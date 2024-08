Entrosados no discurso, Di Plácido e Wellington Silva são apresentados pelo Sport

A- A+

O Sport apresentou, na tarde desta terça-feira (6), no CT do clube, seus dois novos reforços para a sequência da temporada. De forma oficial, o lateral-direito Leonel Di Plácido e o atacante Wellington Silva falaram pela primeira vez como atletas do clube. No discurso, ao menos, a dupla já parece estar entrosada e falou no objetivo de recolocar o Leão na Série A.

"Estamos ali em cima, nosso objetivo é o acesso. Minha chegada é para contribuir para isso acontecer. Espero ajudar muito o Sport a voltar para o lugar que não deveria ter saído. Espero, junto com o grupo, dar o melhor para conseguir o objetivo", pontuou Wellington.

"Venho para marcar minha história, fazer parte de uma equipe. Estou feliz de estar aqui e quero dar o melhor de mim para ajudar o Sport a chegar na primeira divisão", falou Di Plácido.

Wellington Silva chega ao Sport por empréstimo junto ao Qingdao Hainiu, da China, até dezembro de 2024. Regularizado, vive a expectativa de disputar a primeira Série B da carreira. No Brasil, o atacante soma passagens por Fluminense, Internacional e Cuiabá.

"Assisto aos jogos, mas não sei como é (a Série B). Mas futebol não tem muito mistério, temos que trabalhar, dar o melhor. Consegui assistir ao jogo na Vila (Belmiro), gostei muito do que a equipe produziu. Acho que vou poder contribuir muito. Será uma experiência boa, estou motivado, feliz", detalhou o camisa 18.

Di Plácido, por sua vez, estreou com a camisa rubro-negra na reta final do empate com o Santos. Com a saída de Rosales do clube e com a lesão de Palacios, passou a ser o único lateral-direito de origem à disposição de Guto Ferreira.

"Hoje sou o único (lateral-direito) de origem, mas Guto é quem vai dizer que vai jogar", salientou. "Vou demonstrar que estou à altura de um clube como o Sport. Não será fácil, sei que tem todo um projeto e a vontade de conseguir o acesso será um extra", finalizou o defensor.

