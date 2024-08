Sport ganha reforços para encarar o Amazonas, pela Série B

A- A+

Depois do empate com o Santos, o elenco do Sport se reapresentou, na tarde desta segunda-feira (5), para dar início à preparação para mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No sábado (10), o Leão recebe o Amazonas, às 17h, na Arena de Pernambuco, pela 20ª rodada. Para o duelo diante do torcedor, o técnico Guto Ferreira poderá contar com um retorno e possíveis novidades na formação titular.

A volta fica por conta do meia Lucas Lima. Após receber o terceiro amarelo diante da Ponte Preta, o camisa 19 cumpriu suspensão automática diante do Santos, no intuito de zerar o acúmulo de cartões. Por pertencer ao clube paulista, ele já não poderia entrar em campo na Vila Belmiro.

Estreia?

Anunciado na última semana, o atacante Wellington Silva embarcou com a delegação para Santos, mas não foi regularizado a tempo da partida, uma vez que o Boletim Informativo Diário (BID) da CBF tem estado fora do ar nos último dias. A expectativa é que o atleta tenha o nome publicado no sistema da entidade ao longo da semana.

Depois de estrear na reta final do confronto na Baixada Santista, o lateral-direito Leonel Di Plácido pode aparecer na formação inicial. Guto Ferreira, porém, adota cautela sobre a utilização do jogador, que ficou oito meses fora de combate, por causa de um imbróglio com o Lanús, equipe que tem os direitos econômicos do argentino.

Ausências

Para a sequência da temporada, o Sport anunciou que dois jogadores serão baixas nos próximos jogos. Recém-contratado, o lateral-direito Palacio ficará fora de combate por até seis semanas, após ser diagnosticado com uma lesão muscular. Já Romarinho terá que passar por uma cirurgia no tornozelo e ainda não tem estimado o tempo de retorno.

