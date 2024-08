A- A+

Futebol Guto Ferreira valoriza empate diante do Santos pela Série B Treinador destacou o poder de reação do Leão ao enfrentar o líder da competição, na Vila Belmiro

Na estreia no comando do Sport, o técnico Guto Ferreira valorizou o empate da equipe em 1x1 diante do Santos, na Vila Belmiro, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Peixe, líder da competição, saiu à frente do placar, mas o Leão buscou o empate e retornou ao G4, na quarta posição, com 29 pontos.





"A gente buscou não tirar o DNA da equipe. Essa vontade de jogar ofensivamente, tentando equilibrar a fase defensiva. Justamente no momento que a gente passou um pouco demais do ponto, subindo com muito os jogadores, o Santos se aproveitou da situação e criou o gol", afirmou.



O técnico também elogiou a postura dos rubro-negros em busca do empate. “Quando uma equipe organizada, que envolve jogo, é surpreendida, isso gera uma queda de confiança. O Santos aproveitou um pouco, mas veio uma virtude do grupo: ele se equilibrou e retomou o jogo. No momento que ousamos um pouco mais, com dois centroavantes, conseguimos surpreendê-los, empatando a partida. Foi um resultado importante”, frisou.

Guto também ratificou a importância do empate ao citar um dado que mostrou o quão difícil era sair da Vila Belmiro sem ser derrotado. “Jogando em casa, o Santos só tem uma derrota, mas não foi aqui na Vila. Foi em Londrina (por 2x1, contra o Botafogo-SP). Todos os outros jogos, eles ganharam. Não vencemos, mas estamos levando um ponto que pode ser um diferencial”, declarou.

Veja também

OLIMPÍADAS Rebeca Andrade é prata no salto nas Olimpíadas de Paris-2024