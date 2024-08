A- A+

FUTEBOL Retrô e Sport duelam na final do Pernambucano Sub-20 neste sábado (3); veja onde assistir ao vivo Confronto acontece na Arena de Pernambuco, às 15h

Retrô e Sport irão duelar pela final do Campeonato Pernambucano Sub-20 neste sábado (3), às 15h, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. O confronto entre o último campeão contra o maior vencedor da competição será inédito.

Na temporada passada, a Fênix de Camaragibe conquistou o seu primeiro título Estadual na categoria. O Retrô eliminou o próprio Sport na semifinal e levantou o troféu contra o Santa Cruz, na decisão por pênaltis.

O Leão é o time com mais títulos na história do Pernambucano Sub-20. A última vez que o Sport levantou a taça foi em 2022, quando superou o rival Náutico na final.

Campanhas das equipes

As duas equipes chegam com campanhas parecidas para a grande decisão. O Retrô tem nove vitórias, dois empates e três derrotas com 28 gols marcados e 11 sofridos.

Já o Sport venceu 10 confrontos, teve dois empates e duas derrotas, com 30 gols feitos e 10 sofridos.

Onde assistir o duelo entre Retrô x Sport?

O confronto entre Retrô x Sport terá transmissão ao vivo no canal do YouTube da TV FPF.

