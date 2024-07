A- A+

FUTEBOL Fora de casa, Retrô empata com o América-RN no 1º jogo da segunda fase da Série D Jogo da volta será realizado no próximo domingo (4), na Arena de Pernambuco

O Retrô deu um passo importante para continuar na busca do acesso à Série C. A Fênix saiu com um importante empate por 1x1 contra o América-RN, no jogo de ida da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, realizado neste sábado (27), na Arena das Dunas, em Natal.

A partida foi intensa e equilibrada. O Retrô saiu na frente no início do segundo tempo, quando Luizinho marcou aos cinco minutos.

A equipe mostrou uma defesa sólida e conseguiu segurar a vantagem até os 36 minutos do segundo tempo, quando Rafael Jensen, do América-RN, deixou tudo igual na Arena.

Apesar do empate, o Retrô mostrou um desempenho convincente e se manteve firme até o final da partida. Com o resultado, a Fênix precisa de uma vitória simples para se classificar para a próxima fase. Em caso de novo empate, a decisão irá para os pênaltis.

O confronto decisivo será disputado na Arena de Pernambuco, no próximo domingo (4), às 16h.

